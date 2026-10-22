Competição inédita de rally acontece na Bahia neste fim de semana

Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, recebe neste sábado (24) a primeira edição do PSB Motor Festival, evento que reúne competição de rally 4x4, apresentações de drift e exposição de veículos. A programação acontece das 14h às 19h, no Parque Shopping Bahia, com entrada gratuita para o público.

A competição de rally 4x4 será realizada na terra, enquanto as apresentações de drift levam manobras e derrapagens para a pista de asfalto. O festival também contará com uma exposição de aproximadamente 80 veículos, entre modelos antigos, carros atuais e supermáquinas.

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Rally 4x4 e apresentações de drift

Um dos destaques do festival é a segunda etapa do Campeonato Baiano de Rally 4x4, realizada pela Pro Rally. A organização prevê a participação de 20 competidores em provas na área de brita e na pista de manobras do shopping.

A competição terá duas baterias, com largadas previstas para as 14h e as 16h30. A premiação dos vencedores está marcada para as 19h. Embora a entrada para o público seja gratuita, as inscrições dos competidores são pagas e podem ser feitas pela plataforma Sympla.

As apresentações de drift estão programadas para as 15h30 e as 18h, com a participação de mais de cinco pilotos.

Participação do público

O público também poderá experimentar uma carona em um dos veículos da modalidade por meio da Carona Radical, ao custo de R$ 200 por pessoa, com pagamento no local.

Para participar da experiência, é necessário ter mais de 1,50 metro de altura. Menores de idade devem estar acompanhados por um responsável.

Exposição reúne cerca de 80 veículos

O Galpão de Eventos do Parque Shopping Bahia receberá uma exposição organizada pela Princesa Motor Show. O espaço reunirá aproximadamente 80 veículos, incluindo modelos antigos, carros atuais e supermáquinas, em uma programação voltada a colecionadores e entusiastas do automobilismo.

Segundo a superintendente do Parque Shopping Bahia, Lulie Najar, a proposta é reunir diferentes modalidades do automobilismo em um mesmo espaço, com atividades gratuitas para o público.

“O PSB Motor Festival é um evento único no Brasil. Reunir modalidades de terra e asfalto no mesmo espaço, com competição oficial de Rally 4x4, velocidade na terra, apresentações de drift e uma exposição tão diversa, tudo de graça para o público, é algo que nos enche de orgulho. Mais do que um shopping, buscamos ser um espaço de experiências para toda a família, e o PSB Motor Festival representa muito bem esse espírito”, afirma.

Confira a programação