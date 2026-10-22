Richarlison fala sobre eleição em meio a briga com Flávio Bolsonaro

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Em meio a polêmica com o senador Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência da República, o atacante Richarlison se manifestou sobre o segundo turno das eleições presidenciais. O comunicado do jogador foi publicado em suas redes sociais nesta quinta-feira, 22, e foi feito sem o apoio a um dos dois candidatos ao Palácio do Planalto.

Na postagem, Richarlison apenas incentiva seus seguidores a votarem no domingo, 25. O jogador também reforçou a defesa da educação, do emprego e da saúde.

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Após a manifestação do atleta, o perfil do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Instagram escreveu o seguinte na publicação: “O voto é secreto, mas a gente sabe qual candidato te deu o calote da ilha”.

Entenda a polêmica sobre ilha

Nesta semana, Richarlison foi às redes sociais para falar sobre uma disputa judicial envolvendo uma mansão na Ilha Comprida, em Angra dos Reis, Rio de Janeiro, avaliada em R$ 10 milhões. O atacante afirma ter comprado o imóvel em 2020.

Segundo ele, a partir de manobras jurídicas e um suposto favorecimento político, a posse do imóvel foi transferida para uma empresa ligada ao advogado Willer Tomaz, amigo e sócio de Flávio Bolsonaro.

A defesa de Tomaz entrou com um pedido na Justiça para remover os vídeos publicados por Richarlison, alegando que o jogador cometeu um erro jurídico ao pagar ocupantes da ilha em vez de negociar com a proprietária legal que detinha a documentação da Marinha do Brasil.

A Justiça negou o pedido de urgência para censurar ou remover as publicações do jogador, considerando a remoção prévia uma violação da liberdade de expressão.

A defesa de Tomaz também argumenta que o senador Flávio Bolsonaro nunca fez parte do processo e constava no caso apenas na condição de testemunha indicada.