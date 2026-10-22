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ELEIÇÕES

Ex-bolsonarista declara voto em Lula e dispara: "Família Bolsonaro é capaz de mandar matar"

Ela também afirmou nas redes sociais que “Flávio Bolsonaro vai ser preso”

Evellyn Teixeira
Por
| Atualizada em
Joice Hasselmann declara seu voto nas redes sociais a Lula
Joice Hasselmann declara seu voto nas redes sociais a Lula - Foto: Reprodução/Câmara dos Deputados
Eleições 2026

A ex-deputada federal e jornalista Joice Hasselmann declarou, nas redes sociais, que votará em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições.

Antiga aliada de Jair Bolsonaro, ela afirmou que tomou a decisão após refletir sobre o futuro da democracia brasileira. “Apesar de todo o meu histórico de enfrentamento ao PT, domingo, dia 25, eu, Joice Hasselmann, voto Lula sem medo”, declarou.

Ex-aliada diz ter conhecido o governo por dentro

No vídeo, Joice relembrou o apoio a Bolsonaro em 2018 e afirmou que se decepcionou com os rumos do governo ainda no primeiro ano de mandato. “Eu vi o clã por dentro”, disse.

Em seguida, fez críticas à família do ex-presidente e a antigos aliados. “Começou com a podridão dos filhos, a farsa da esposa, vieram os aliados corruptos e a corrupção foi acontecendo de forma quase industrial”, afirmou.

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A ex-deputada também declarou que deixou a liderança do governo Bolsonaro no Congresso para denunciar o que considerava irregularidades.

Segundo ela, suas denúncias incluíram a existência de uma minuta golpista. Joice afirmou ainda que perdeu aliados e poder político após romper com o grupo. As declarações são de responsabilidade da ex-parlamentar e devem ser entendidas como acusações feitas por ela.

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Joice faz previsão sobre Flávio Bolsonaro

Ao justificar sua escolha eleitoral, Joice afirmou que considera diferentes os dois grupos políticos e defendeu a preservação das regras democráticas. “Um tem ideias que combatem décadas, mas dentro das regras da democracia”, declarou, em referência ao campo político de Lula.

No mesmo pronunciamento, a ex-deputada fez uma previsão sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e candidato a presidência da república: “Flávio Bolsonaro será preso”.

Ela mencionou suspeitas e supostas irregularidades envolvendo o parlamentar, mas as afirmações feitas no vídeo não devem ser tratadas como fatos comprovados sem confirmação independente.

Joice concluiu dizendo que pretende voltar à oposição após o segundo turno, mas dentro do processo democrático. “Voto Lula sem meias palavras, sem hipocrisia”, afirmou.

Confira o vídeo:

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eleição Lula

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