Eleitores podem viajar de graça para votar; confira como funciona

Mais de 19 mil passagens gratuitas já foram emitidas na Bahia por meio da Operação Vai e Vota, iniciativa do Governo do Estado para garantir o deslocamento de eleitores durante o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.



A ação é realizada pelo Procon-BA, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), e pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba).

Fiscalização identifica problemas na emissão de passagens

Entre os dias 20 e 22 de outubro, até as 12h, o Procon-BA intermediou a solução de 34 casos relacionados à gratuidade. No período, também foi identificada uma infração e registradas dez reclamações encaminhadas à Agerba e à Diretoria de Fiscalização do órgão. Uma empresa foi notificada e deverá apresentar defesa.

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As equipes realizaram 500 abordagens na Rodoviária de Salvador e outras 476 nas estações de metrô da Lapa e do Acesso Norte, com orientações sobre as regras para utilizar o benefício.





Confira os horários da gratuidade

A gratuidade no transporte intermunicipal rodoviário será válida das 18h desta sexta-feira, 23, até as 12h de segunda-feira, 26.



Já no ferry-boat, nas lanchinhas e no transporte metropolitano, o benefício poderá ser utilizado das 18h de sexta-feira até as 23h59 de domingo, 25.

A Agerba também adotou medidas para ampliar o acesso ao benefício, incluindo a determinação de horários extras em linhas com oferta insuficiente e orientações sobre passagens de retorno, conexões e remarcações dentro do período autorizado.

Saiba quais documentos apresentar

Para utilizar a gratuidade, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto e título de eleitor físico ou e-Título. Também pode ser utilizado documento que comprove o local de votação.



No retorno, será necessário apresentar o comprovante de votação e comprovar o uso da gratuidade na ida.

Em caso de problemas, os passageiros podem procurar o Procon-BA pelo Disque 151, pelo e-mail [email protected] ou em um dos 38 postos de atendimento da rede SAC. A Ouvidoria da Agerba recebe manifestações pelo telefone 0800 071 0080.