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Eleitores podem viajar de graça para votar; confira como funciona

Mais de 19 mil passagens gratuitas foram emitidas na Bahia

Evellyn Teixeira
Por
Mais de 19 mil passagens gratuitas já foram emitidas na Bahia por meio da Operação Vai e Vota
Mais de 19 mil passagens gratuitas já foram emitidas na Bahia por meio da Operação Vai e Vota - Foto: Cleomário Alves - Ascom/SJDH

Mais de 19 mil passagens gratuitas já foram emitidas na Bahia por meio da Operação Vai e Vota, iniciativa do Governo do Estado para garantir o deslocamento de eleitores durante o segundo turno das eleições, marcado para domingo, 25.

A ação é realizada pelo Procon-BA, vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), e pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações (Agerba).

Fiscalização identifica problemas na emissão de passagens

Entre os dias 20 e 22 de outubro, até as 12h, o Procon-BA intermediou a solução de 34 casos relacionados à gratuidade. No período, também foi identificada uma infração e registradas dez reclamações encaminhadas à Agerba e à Diretoria de Fiscalização do órgão. Uma empresa foi notificada e deverá apresentar defesa.

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As equipes realizaram 500 abordagens na Rodoviária de Salvador e outras 476 nas estações de metrô da Lapa e do Acesso Norte, com orientações sobre as regras para utilizar o benefício.

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Confira os horários da gratuidade

A gratuidade no transporte intermunicipal rodoviário será válida das 18h desta sexta-feira, 23, até as 12h de segunda-feira, 26.

Já no ferry-boat, nas lanchinhas e no transporte metropolitano, o benefício poderá ser utilizado das 18h de sexta-feira até as 23h59 de domingo, 25.

A Agerba também adotou medidas para ampliar o acesso ao benefício, incluindo a determinação de horários extras em linhas com oferta insuficiente e orientações sobre passagens de retorno, conexões e remarcações dentro do período autorizado.

Saiba quais documentos apresentar

Para utilizar a gratuidade, o eleitor deve apresentar documento oficial com foto e título de eleitor físico ou e-Título. Também pode ser utilizado documento que comprove o local de votação.

No retorno, será necessário apresentar o comprovante de votação e comprovar o uso da gratuidade na ida.

Em caso de problemas, os passageiros podem procurar o Procon-BA pelo Disque 151, pelo e-mail [email protected] ou em um dos 38 postos de atendimento da rede SAC. A Ouvidoria da Agerba recebe manifestações pelo telefone 0800 071 0080.

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