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POLÍCIA

Estudante de 13 anos é agredida com pedaço de madeira e perde visão

Avó corre atrás de justiça pelo ocorrido

Evellyn Teixeira
Por
Uma estudante de 13 anos perdeu a visão de um dos olhos após ser agredida
Uma estudante de 13 anos perdeu a visão de um dos olhos após ser agredida - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma estudante de 13 anos perdeu a visão de um dos olhos após ser agredida por um colega na Escola Estadual Ildo Carneiro, em Feira de Santana, na Bahia.

Segundo familiares, a adolescente foi atingida por um pedaço de madeira durante o recreio. Ela recebeu atendimento médico, mas sofreu uma lesão que provocou a perda definitiva da visão.

Avó cobra justiça após agressão

Abalada com o ocorrido, a avó da adolescente, Dona Crispina, de 80 anos, fez um desabafo e pediu que o caso não fique impune.

A família defende que as circunstâncias da agressão sejam apuradas pelas autoridades, diante da gravidade das consequências para a estudante.

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Estudantes protestam contra violência na escola

A repercussão do caso levou alunos a realizarem manifestações em apoio à vítima. Com cartazes e mensagens contra a violência no ambiente escolar, os estudantes cobraram mais segurança e medidas de prevenção ao bullying.

Segundo relatos da família, o estudante apontado como autor da agressão foi suspenso.

Reforma levanta questionamentos sobre segurança

Outro ponto que mobiliza a comunidade escolar é a reforma realizada na unidade. De acordo com relatos, o pedaço de madeira usado na agressão seria um dos materiais da obra, o que levantou questionamentos sobre as condições de segurança no local.

O caso continua repercutindo em Feira de Santana, enquanto familiares e integrantes da comunidade escolar cobram esclarecimentos e medidas para evitar novos episódios de violência nas escolas.

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