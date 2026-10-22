Golpista é preso após prometer casa e roubar R$ 20 mil em Salvador

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Um homem de 22 anos foi preso, nesta quarta-feira, 21, no bairro Caminho das Árvores, em Salvador, após aplicar golpe com promessa de uma carta de crédito para compra de casa própria e roubar R$ 20 mil.

A prática de estelionato é conhecida pela modalidade conhecida como golpe do falso consórcio. Levantamentos policiais identificaram 17 registros de ocorrência envolvendo o investigado por suspeita da mesma prática criminosa.

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Como agiu o suspeito?

A ação ocorreu após a vítima procurar a unidade policial e relatar ter sido vítima da fraude. Segundo o depoimento, ela entregou R$ 20 mil em um escritório localizado na região, sob a promessa de receber uma carta de crédito para a aquisição da casa própria, com contemplação prevista para um prazo de 30 a 60 dias.

Segudo a mulher, o valor teria sido economizado durante anos com o objetivo de comprar o imóvel. Porém, após efetuar o pagamento, ela não recebeu o prometido e descobriu que havia contratado um consórcio e serviços de consultoria financeira.

Após a denúncia, o suspeito foi localizado no escritório por equipes da 16ª Delegacia Territorial (DT/Pituba) e conduzido à unidade policial, onde permanece custodiado à disposição do Poder Judiciário.