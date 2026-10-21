Caso Mãe Bernadete: quarto réu é condenado a 23 anos e 9 meses de prisão

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Sérgio Ferreira de Jesus foi condenado a 23 anos e nove meses de prisão, em regime inicial fechado, nesta quarta-feira, 21, pela participação no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete. O julgamento aconteceu no Fórum Ruy Barbosa, em Salvador.

A sentença foi definida após o Conselho de Sentença acolher a acusação apresentada pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA) e reconhecer a prática de homicídio qualificado.

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A sessão foi presidida pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, responsável pelo 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador. Durante o julgamento, foram ouvidas seis testemunhas, sendo duas de acusação e quatro de defesa, além do próprio réu.

O processo envolveu quatro qualificadoras:

motivo torpe;

emprego de meio cruel;

recurso que dificultou a defesa da vítima;

e uso de arma de fogo de uso proibido.

Sérgio já estava preso preventivamente enquanto aguardava o julgamento. Com a condenação, a Justiça determinou a execução provisória da pena.

Quatro condenados pela morte de Mãe Bernadete

Com a decisão desta quarta-feira, Sérgio se torna o quarto dos cinco acusados a receber uma sentença pelo assassinato da líder quilombola.

Arielson da Conceição dos Santos - foi condenado a 40 anos, cinco meses e 22 dias de prisão em abril deste ano.

foi condenado a 40 anos, cinco meses e 22 dias de prisão em abril deste ano. Marílio dos Santos - recebeu pena de 29 anos e nove meses também em abril, mas morreu dois dia sdepois do julgamento.

- recebeu pena de 29 anos e nove meses também em abril, mas morreu dois dia sdepois do julgamento. Josevan Dionísio dos Santos - foi condenado a 28 anos de reclusão, também em regime inicial fechado. O julgamento dele ocorreu dia 13 de outubro. Josevan é apontado como responsável por efetuar os disparos contra Mãe Bernadete,

foi condenado a 28 anos de reclusão, também em regime inicial fechado. O julgamento dele ocorreu dia 13 de outubro. Josevan é apontado como responsável por efetuar os disparos contra Mãe Bernadete, Ydney Carlos Santos de Jesus - o quinto acusado ainda não foi levado a júri popular. O processo aguarda o trânsito em julgado de decisão judicial, e não há previsão para o julgamento.

Relembre o caso

Maria Bernadete Pacífico Moreira, conhecida como Mãe Bernadete, foi assassinada aos 72 anos, em 17 de agosto de 2023, dentro da própria residência, no Quilombo Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

A líder quilombola foi atingida por 25 disparos de arma de fogo. Sua atuação era marcada pela defesa dos direitos das comunidades quilombolas e pela resistência à presença do tráfico de drogas no território.

As investigações apontaram que o assassinato estava relacionado a conflitos envolvendo o tráfico de drogas e disputas pelo controle territorial na região.