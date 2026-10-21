Polícia recupera carga avaliada em R$ 500 mil no interior da Bahia

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Uma carga de cacau em pó, avaliada em R$ 500 mil, foi recuperada nesta quarta-feira, 22, durante uma ação conjunta das polícias Civil e Militar, no distrito de Novo Horizonte, no município de ata, localizado na região sul da Bahia. A carga havia sido roubada por três homens na BR-101, nas proximidades do município, na terça-feira, 20.

Segundo informações da Polícia Civil, as equipes localizaram o caminhoneiro responsável pelo transporte da mercadoria. Durante as buscas realizadas na região, o caminhão foi encontrado em uma estrada de terra, com parte da carga roubada. O veículo havia sido carregado no município de Itabuna.

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Assalto à mão armada

Os homens que cometeram o assalto estavam em um veículo e portavam uma arma de fogo quando renderam o caminhoneiro e outras duas mulheres.

Durante a operação, os policiais encontraram os investigados a bordo do carro utilizado no crime. De acordo com a corporação, ao perceberem a aproximação dos agentes, os suspeitos fugiram.

Após uma perseguição, eles abandonaram o automóvel e se esconderam em uma área de mata e não foram localizados. No interior do veículo, foi localizado o celular de uma das vítimas.

Investigação segue

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e qualificar todos os envolvidos no crime.

As diligências foram realizadas por equipes da Delegacia Territorial de Ibirapitanga (DT/Ibirapitanga), da Polícia Civil da Bahia, em conjunto com a 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba).