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SALVADOR

Suspeito de extorquir e ameaçar comerciantes por pix é preso na Pituba

O investigado, identificado como Ivan Santos Brito, era alvo de um mandado de prisão temporária

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Suspeito de extorquir e ameaçar comerciantes por pix é preso na Pituba
Foto: Divulgação

Um homem suspeito de participar de um esquema de extorsões contra comerciantes de Santa Catarina foi preso na terça-feira, 20, no bairro da Pituba, em Salvador. A prisão ocorreu após uma investigação que identificou ameaças de morte, cobranças frequentes e até disparos de arma de fogo contra um estabelecimento comercial.

O investigado, identificado como Ivan Santos Brito, era alvo de um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça catarinense. A localização dele foi possível graças ao compartilhamento de informações entre as polícias civis da Bahia e de Santa Catarina.

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Ameaças chegavam até por Pix

Segundo as investigações, comerciantes da cidade de Papanduva, em Santa Catarina, eram pressionados a realizar pagamentos e sofriam intimidações constantes.

Os criminosos utilizavam diferentes meios para ameaçar as vítimas, incluindo:

  • mensagens de WhatsApp;
  • publicações em redes sociais;
  • vídeos;
  • até transferências bancárias via Pix.

A gravidade e a frequência das ameaças levaram ao registro de mais de dez boletins de ocorrência.

Durante a apuração, a polícia também encontrou indícios de que terceiros teriam sido contratados para gravar vídeos utilizados nas intimidações.

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Como a polícia chegou ao suspeito?

A identificação do investigado ocorreu após o cruzamento de informações digitais e financeiras. Os policiais analisaram registros de conexão à internet, dados vinculados a perfis no Instagram e no WhatsApp, além de movimentações bancárias.

A partir dessas informações, os investigadores conseguiram relacionar os canais utilizados nas extorsões a um homem que estava em Salvador.

A ação foi realizada por policiais civis catarinenses em conjunto com equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) da Bahia, com apoio da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (CORE).

Nenhum objeto ilícito foi encontrado durante a abordagem. Após a prisão, o suspeito foi levado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde foram adotados os procedimentos legais.

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Tags

extorsão pituba Polícia Civil Salvador

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