POLÍCIA
Suspeito de queimar a esposa viva continua detido na Bahia
O acusado responde também por agressões aos próprios filhos
Um homem de 46 anos permanece preso nesta quarta-feira, 21, após ser detido em flagrante na terça-feira, 20, suspeito de queimar a esposa, de 36 anos, com óleo quente e ameaçá-la com uma faca, em Santaluz, no interior da Bahia.
Segundo testemunhas, a agressão teria ocorrido depois que a mulher soube que o companheiro havia agredido os filhos e tentou intervir.
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A versão, no entanto, não foi confirmada pela Polícia Civil. O estado de saúde da vítima não foi divulgado.
O caso é investigado pela Polícia Civil pelos crimes de lesão corporal e ameaça. A identidade do suspeito não foi informada, e não há detalhes oficiais sobre possíveis denúncias anteriores contra ele.