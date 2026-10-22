MOBILIDADE
Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam no mar após aporte de R$ 3 bilhões da União
Governador vistoriou cravação de estacas para a central de concreto da estrutura que ligará Salvador à Ilha de Itaparica
O ambicioso projeto de mobilidade da Ponte Salvador-Itaparica deu mais um passo prático nesta quinta-feira, 22. As equipes de engenharia concluíram a cravação da 21ª estaca destinada à futura central de concreto localizada no meio da Baía de Todos-os-Santos. A fase de fundação foi inspecionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que destacou a solidez financeira e a união de esforços entre Estado, União e o setor privado.
Com o aporte de R$ 3 bilhões autorizados pelo governo federal e oficializados no Diário Oficial da União, o projeto ganha fôlego para vencer os desafios técnicos de um dos maiores empreendimentos de infraestrutura do Nordeste.
Durante a vistoria, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou o ritmo dos trabalhos e destacou a liberação recente de recursos federais para o empreendimento.
"Já temos 21 estacas cravadas, que vão dar suporte à estrutura necessária para a construção do vão central da ponte. Também tivemos a publicação no Diário Oficial da União da autorização dos R$ 3 bilhões do governo federal, com apoio do presidente Lula. Estamos confiantes na conclusão desse projeto, que conta com recursos do Estado, da União e da iniciativa privada", afirmou o governador.
Ponte Salvador-Itaparica atinge nova etapa com avanço de estacas no mar | Ponte Salvador-Itaparica atinge nova etapa com avanço de estacas no mar | Ponte Salvador-Itaparica atinge nova etapa com avanço de estacas no mar | Ponte Salvador-Itaparica tem 21 estacas cravadas na Baía de Todos-os-Santos |
Engenharia naval em alto mar
Para viabilizar a construção do vão central — o trecho de 682 metros voltado para garantir o tráfego de grandes navios na baía —, a operação utiliza a robustez da Balsa Jaguaribe, equipada para posicionar e fixar as pesadas estruturas metálicas e de concreto no leito marinho.
O projeto global do Sistema Viário Oeste compreende 12,4 quilômetros de extensão sobre as águas, interligando a capital baiana à Ilha de Itaparica com novas rodovias de acesso e duplicações viárias terrestres.
Leia Também:
Dimensões do projeto da ponte
- Extensão sobre o mar: 12,4 quilômetros de travessia.
- Investimento total: Estimado em R$ 11,6 bilhões por meio de parceria público-privada (PPP).
- Escopo do Sistema Viário Oeste: Inclui novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz, via expressa na Ilha de Itaparica e duplicação de trecho da BA-001.
Valores e operações da ponte
- Aporte financeiro: O projeto conta com recursos estaduais, da iniciativa privada e R$ 3 bilhões garantidos pelo governo federal.
- Suporte operacional: A Balsa Jaguaribe opera com guindastes de alta precisão para a cravação das estacas marinhas.