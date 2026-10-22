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MOBILIDADE

Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam no mar após aporte de R$ 3 bilhões da União

Governador vistoriou cravação de estacas para a central de concreto da estrutura que ligará Salvador à Ilha de Itaparica

Rafael Tiago
Por
Ponte Salvador-Itaparica tem 21 estacas cravadas na Baía de Todos-os-Santos
Ponte Salvador-Itaparica tem 21 estacas cravadas na Baía de Todos-os-Santos - Foto: Feijão Almeida/GOVBA

O ambicioso projeto de mobilidade da Ponte Salvador-Itaparica deu mais um passo prático nesta quinta-feira, 22. As equipes de engenharia concluíram a cravação da 21ª estaca destinada à futura central de concreto localizada no meio da Baía de Todos-os-Santos. A fase de fundação foi inspecionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que destacou a solidez financeira e a união de esforços entre Estado, União e o setor privado.

Com o aporte de R$ 3 bilhões autorizados pelo governo federal e oficializados no Diário Oficial da União, o projeto ganha fôlego para vencer os desafios técnicos de um dos maiores empreendimentos de infraestrutura do Nordeste.

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Durante a vistoria, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou o ritmo dos trabalhos e destacou a liberação recente de recursos federais para o empreendimento.

"Já temos 21 estacas cravadas, que vão dar suporte à estrutura necessária para a construção do vão central da ponte. Também tivemos a publicação no Diário Oficial da União da autorização dos R$ 3 bilhões do governo federal, com apoio do presidente Lula. Estamos confiantes na conclusão desse projeto, que conta com recursos do Estado, da União e da iniciativa privada", afirmou o governador.

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Engenharia naval em alto mar

Para viabilizar a construção do vão central — o trecho de 682 metros voltado para garantir o tráfego de grandes navios na baía —, a operação utiliza a robustez da Balsa Jaguaribe, equipada para posicionar e fixar as pesadas estruturas metálicas e de concreto no leito marinho.

O projeto global do Sistema Viário Oeste compreende 12,4 quilômetros de extensão sobre as águas, interligando a capital baiana à Ilha de Itaparica com novas rodovias de acesso e duplicações viárias terrestres.

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Dimensões do projeto da ponte

  • Extensão sobre o mar: 12,4 quilômetros de travessia.
  • Investimento total: Estimado em R$ 11,6 bilhões por meio de parceria público-privada (PPP).
  • Escopo do Sistema Viário Oeste: Inclui novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz, via expressa na Ilha de Itaparica e duplicação de trecho da BA-001.

Valores e operações da ponte

  • Aporte financeiro: O projeto conta com recursos estaduais, da iniciativa privada e R$ 3 bilhões garantidos pelo governo federal.
  • Suporte operacional: A Balsa Jaguaribe opera com guindastes de alta precisão para a cravação das estacas marinhas.
Imagem ilustrativa da imagem Obras da Ponte Salvador-Itaparica avançam no mar após aporte de R$ 3 bilhões da União
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