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Queda do Flamengo pode prejudicar vagas internacionais da dupla BaVi?

Vagas internacionais na tabela do Brasileirão podem chegar a um G-9 em 2026

Marina Branco
Por
Taça da Libertadores
Taça da Libertadores - Foto: CONMEBOL

O Flamengo ficou de fora da final da Libertadores, e a definição dos finalistas dela e da Copa Sul-Americana de 2026 abriu novas possibilidades para a distribuição de vagas brasileiras na principal competição continental de 2027.

Com Palmeiras e Atlético-MG envolvidos nas decisões e também na disputa da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro poderá passar do atual G-5 para um G-9, dependendo dos resultados das competições e das posições finais na Série A.

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O Palmeiras, vice-líder do Brasileirão, disputará o título da Libertadores contra o Estudiantes, da Argentina. Já o Atlético-MG, atualmente na sexta colocação, enfrentará o Boca Juniors na decisão da Sul-Americana.

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Como os campeões continentais garantem classificação direta para a fase de grupos da Libertadores seguinte, os resultados podem beneficiar outros clubes que disputam posições na tabela nacional.

A Copa do Brasil também terá papel importante nessa definição. Palmeiras e Atlético-MG estão nas semifinais e podem conquistar vagas por mais de uma competição, abrindo espaço para que outras equipes se classifiquem através do Brasileirão.

Palmeiras pode transformar G-5 em G-6

A primeira possibilidade depende do resultado da final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes. Caso o clube paulista conquiste o título, terá presença garantida na fase de grupos da edição de 2027.

Como o time de Abel Ferreira ocupa atualmente a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, sua classificação continental abriria uma vaga adicional pela Série A.

Nesse cenário, o campeonato passaria a oferecer seis vagas, sendo cinco diretas para a fase de grupos e uma para as etapas preliminares. Considerando a classificação atual, o Fluminense, quinto colocado, seria beneficiado com uma vaga direta, enquanto o sexto colocado disputaria a fase preliminar.

Se o Estudiantes conquistar a Libertadores, por outro lado, o título continental não abrirá uma vaga adicional para o futebol brasileiro. As demais possibilidades dependerão do desempenho dos clubes nacionais nas outras competições.

Atlético-MG também pode beneficiar concorrentes

A decisão da Copa Sul-Americana apresenta outra possibilidade de ampliação das vagas, com o Atlético-MG enfrentando o Boca Juniors na final e, caso conquiste o título, estando automaticamente classificado para a fase de grupos da Libertadores de 2027.

Atualmente, o Galo ocupa a sexta posição do Brasileirão, apenas um ponto atrás do Fluminense. Se o Atlético-MG conquistar a Sul-Americana e terminar a Série A dentro da faixa de classificação nacional, sua vaga continental poderá ser redistribuída, beneficiando o clube seguinte na tabela.

No cenário em que Palmeiras e Atlético-MG conquistem seus respectivos títulos e permaneçam entre os primeiros colocados, a Série A poderá ampliar ainda mais o número de classificados.

Se o clube mineiro encerrar o campeonato em sexto lugar, por exemplo, sua vaga garantida pela Sul-Americana poderá permitir que o sétimo colocado dispute a fase preliminar da Libertadores.

Se subir para o grupo dos cinco primeiros, a redistribuição também poderá alterar quem receberá a vaga direta na fase de grupos.

Copa do Brasil pode levar classificação até o nono colocado

A maior ampliação possível depende também da Copa do Brasil, que está na semifinal, onde o Palmeiras enfrenta o Vasco, enquanto o Atlético-MG disputa uma vaga na decisão contra o Grêmio.

Como os dois clubes já estão envolvidos nas finais continentais e ocupam posições de destaque no Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade de conquistarem vagas para a Libertadores por diferentes caminhos.

Se os classificados pela Copa do Brasil já tiverem garantido participação na Libertadores por outras competições, as vagas correspondentes poderão ser repassadas à classificação do Campeonato Brasileiro.

Somando as possibilidades de redistribuição, a Série A poderá chegar a um G-9, com sete vagas diretas para a fase de grupos e duas para as etapas preliminares, conforme o cenário apresentado para as competições.

Para isso, será necessária uma combinação específica de resultados, incluindo a conquista da Libertadores pelo Palmeiras, o título da Sul-Americana pelo Atlético-MG e a redistribuição das vagas destinadas aos finalistas da Copa do Brasil.

Rebaixamento de Grêmio também pode alterar cenário

Além dos títulos continentais e da Copa do Brasil, a situação dos clubes na parte inferior da tabela pode influenciar a definição dos classificados. Grêmio, semifinalista da Copa do Brasil, ocupa atualmente a 18ª posição do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento.

De acordo com o cenário considerado no regulamento, o Manual de Clubes da Conmebol impede a participação na Libertadores de equipes que não estejam na primeira divisão nacional.

Assim, caso o Grêmio conquiste uma vaga continental pela Copa do Brasil, mas seja rebaixado para a Série B, a classificação poderá ser transferida para outro clube através do Brasileirão.

Como ficam Bahia e Vitória?

Atualmente, o Bahia ocupa a sétima posição na tabela, com 49 pontos, e aparece na zona de classificação para a Sul-Americana, a dois pontos da vaga para a pré-Libertadores. Com os aumentos, no entanto, pode acessar a Liberta até diretamente.

Já o Vitória aparece em 13º, com 37 pontos, a duas posições de uma vaga para a Sula. Mesmo com os aumentos, no entanto, precisaria subir algumas posições para alcançar a Libertadores.

Principais cenários para a Libertadores de 2027

  • G-5: distribuição inicial prevista para o Brasileirão, com quatro vagas diretas e uma para a fase preliminar.
  • G-6: pode ocorrer se o Palmeiras conquistar a Libertadores e terminar o Brasileirão entre os classificados.
  • G-7: pode ser alcançado com a conquista da Sul-Americana pelo Atlético-MG e a redistribuição de sua vaga pela Série A, em combinação com o cenário anterior.
  • Até G-9: depende também do destino das vagas da Copa do Brasil, com possibilidade de sete classificações diretas e duas para as fases preliminares.

Clubes envolvidos nas decisões

Final da Libertadores

  • Palmeiras - 2º colocado do Brasileirão
  • Estudiantes - Argentina

Final da Copa Sul-Americana

  • Atlético-MG - 6º colocado do Brasileirão
  • Boca Juniors - Argentina

Semifinais da Copa do Brasil

  • Atlético-MG (6º) x Grêmio (18º)
  • Palmeiras (2º) x Vasco (15º)
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Brasileirão Esporte Clube Bahia esporte clube vitória libertadores

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