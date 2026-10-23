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MARACANAZZO

Estudiante vence Flamengo nos pênaltis e vai à decisão da Libertadores

Muslera, goleiro do Estudiantes, brilhou na decisão por pênaltis

Gustavo Nascimento
Por
Time do Estudiantes no Maracanã
Time do Estudiantes no Maracanã - Foto: Reprodução

Após dois empates por 0 a 0 nos jogos de ida e volta da semifinal da Libertadores, Flamengo e Estudiantes precisaram da disputa de pênaltis para decidir quem avançaria para a decisão do torneio. Com uma atuação decisiva do goleiro Muslera, que pegou três cobranças, o time argentino levou a melhor no Maracanã e agora segue para a final contra o Palmeiras.

O Flamengo, atual campeão da competição, perde a oportunidade de buscar o seu quinto título de Libertadores.

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Caso o Palmeiras vença o Estudiantes na decisão, o Flamengo deixará de ser o clube brasileiro com mais títulos do torneio. O Rubro-Negro Carioca lidera a lista com quatro conquistas, enquanto o alviverde paulista tem três taças.

O Estudiantes, assim como o Flamengo, tem quatro títulos e vai em busca da sua quinta conquista.

O jogo

Após um primeiro tempo sem gols, mas de leve superioridade do Estudiantes, o jogo mudou a favor do Flamengo com a expulsão de Baltasar Rodriguez aos 5 minutos da segunda etapa.

O jogador argentino, que já tinha uma advertência, puxou a camisa de Samu Lino para interromper um ataque, de forma que o árbitro apresentou o segundo amarelo e o tirou de campo.

A partir daí, o time da casa se viu empurrado pelas arquibancadas e passou a pressionar o Estudiantes, mas não conseguiu chegar ao gol até o apito final, que anunciou a decisão por pênaltis.

Disputa de pênaltis

O protagonista da disputa de pênaltis foi o uruguaio Muslera, que defendeu três das cinco cobranças do Flamengo. Jorginho, Paquetá e Bruno Henrique pararam nas defesas do goleiro, enquanto Arrascaeta e Léo Pereira converteram suas cobranças.

Com os erros do Flamengo, o Estudiantes só precisou de quatro cobranças para se classificar à final. O time argentino chegou a desperdiçar sua segunda cobrança, mas isso não fez diferença no resultado final.

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estudiantes flamengo libertadores semifinal

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