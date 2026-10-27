Em débito com o Vitória, Grêmio recebe novo transfer ban da Fifa

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Com dívidas com o Esporte Clube Vitória por conta da transferência do zagueiro Wagner Leonardo, o Grêmio foi alvo de um novo transfer ban da FIFA, publicado nesta segunda-feira, 26. Desta vez, a punição vem por conta de uma dívida relacionada à contratação do volante colombiano Gustavo Cuellar.

Contratado pelo Grêmio em 2025, Cuellar deixou o clube em fevereiro deste ano, de forma que foi acertado um pagamento de R$ 15 milhões ao jogador pela rescisão do vínculo. Atualmente, o colombiano atua no Deportivo Cali, mas ainda não recebeu a quantia do Tricolor.

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Além disso, o clube gaúcho já havia sido punido em 9 de outubro pela falta de pagamento por Miguel Monsalve, ficando impedido de registrar novos jogadores por três janelas de transferências devido à dívida. O time, no entanto, pode se livrar do transfer ban com a quitação da quantia.

Antes mesmo das sanções da Fifa, o Tricolor já havia sido punido pela Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (Anresf). O clube gaúcho não foi proibido de realizar transações, mas foi advertido a quitar as dívidas com Capivariano e Votuporanguense em até 45 dias.