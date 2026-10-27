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Próximo adversário do Vitória demite técnico após sequência negativa

Time acumula sete derrotas consecutivas na Série A e se preocupa com possibilidade de rebaixamento

Gustavo Nascimento
Por
Fernando Seabra foi demitido do Coritiba
Fernando Seabra foi demitido do Coritiba - Foto: JP Pacheco | Coritiba

O Coritiba demitiu o treinador Fernando Seabra após a derrota por 1 a 0 para o Grêmio na noite desta segunda-feira, 26, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, o clube publicou uma nota oficial nas redes sociais para anunciar a decisão.

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Aposta do Coritiba após o título da Série B, Seabra comandou o Coxa em 41 partidas neste ano. Foram 14 vitórias, 13 empates e 14 derrotas.

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Enquanto a diretoria busca um nome no mercado, a equipe será comandada interamente pela comissão técnica permanente do clube, liderada pelos auxiliares Guilherme Bossle (Guila) e Reginaldo Nascimento.

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Situação da equipe no Brasileirão

O Coxa vinha fazendo uma campanha consistente no torneio, ocupando a oitava colocação do Brasileirão na 25ª rodada. A partir daí, no entanto, o time emendou uma sequência de sete jogos consecutivos sem vencer e caiu para a 12ª posição, com 39 pontos, apenas cinco a mais que o Grêmio, primeiro time da zona de rebaixamento.

O time pode voltar a vencer na próxima rodada, quando recebe o Esporte Clube Vitória, pior visitante do Campeonato Brasileiro, no Couto Pereira. A partida acontece no sábado, 31, às 16h.

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Tags

campeonato brasileiro Coritiba fernando seabra

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