Cristiano entra na pré-lista de Portugal após polêmica com Jorge Jesus

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Apesar do desentendimento com o treinador Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo foi pré-convocado para a seleção de Portugal para os próximos compromissos da equipe, em novembro, pela Nations League. A informação foi divulgada pela imprensa portuguesa nesta segunda-feira, 26.

A pré-convocação não significa que Cristiano Ronaldo vai entrar na lista definitiva. A decisão final cabe a Jorge Jesus, que deverá anunciar nos próximos dias os nomes chamados para as partidas contra Dinamarca e País de Gales, previstas para os dias 14 e 17 de novembro, respectivamente.

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Portugal já garantiu vaga nas quartas de final da Liga das Nações e ainda disputará as duas últimas partidas da fase de grupos.