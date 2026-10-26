FUTEBOL
Grêmio vence a primeira fora de casa e acende alerta para o Vitória
Imortal venceu o Coritiba no Couto Pereira e voltou a sonhar com a permanência na Série A
O Grêmio visitou o Coritiba no Couto Pereira e venceu por 1 a 0 na noite desta segunda-feira, 26, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que preocupa o Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento. O time gaúcho sobe para a 17ª colocação e chega a 34 pontos, quatro a menos que o Leão da Barra, atual 14º.
Essa também foi a primeira vitória do Grêmio fora de casa neste Brasileirão. Agora, o Vitória é o único time que ainda não venceu um jogo como visitante no torneio.
O Leão da Barra tem seis empates e dez derrotas em 16 jogos longe do Barradão na Série A 2026, sendo essa a pior campanha fora de casa entre todas as equipes do Campeonato Brasileiro.
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O time de Jair Ventura terá a oportunidade de quebrar essa sequência justamente contra o Coritiba, na próxima rodada. O duelo contra o Coxa acontece no sábado, 31, às 16h, e também pode definir o destino do time paranaense no torneio.
Confronto direto na Série A
O Coritiba, por sua vez, chega a uma sequência de sete jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. O time estagnou com 39 pontos, somente um a mais que o Vitória, o que transforma o duelo entre as equipes em um confronto direto na luta contra o rebaixamento.
É exatamente por isso que o Leão precisa quebrar a sequência negativa fora de casa e vencer o Coxa para se manter longe do Z-4.
Quando foi a última vitória do Leão fora de casa?
A última vez que o Vitória venceu um adversário da Série A fora de casa foi no dia 23 de novembro do ano passado, quando o Rubro-Negro Baiano encarou o Sport na Ilha do Retiro e conquistou uma vitória por 3 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Renato Kayzer, Aitor Cantalapiedra e Luan Cândido, que estava no Sport e marcou contra.
Desde então, o Vitória disputou mais um jogo fora de casa no Brasileirão 2025 e outros 16 na Série A deste ano, sem nenhuma vitória. O Leão também encarou o Bahia na Arena Fonte Nova na final do Campeonato Baiano, além de visitar Flamengo, Athletico Paranaense e Vasco nos jogos de ida da Copa do Brasil, perdendo todos esses duelos.