Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

E.C.VITÓRIA

Quase lá! Vitória alcança 95% de chances de permanecer na Série A

Leão da Barra empatou com o Athletico na 32ª rodada do Brasileirão

João Grassi
Por
Time do Vitória
Time do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após empatar por 1 a 1 com o Athletico no Barradão, o Esporte Clube Vitória manteve 95% de chances de permanecer na Série A do Brasileirão. Com 38 pontos somados e cinco de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 14º colocado na tabela.

Após o fim da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória possui apenas 5% de possibilidade de queda, números que chegaram a alcançar cerca de 15% no início do segundo turno. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Tudo sobre E.C.Vitória em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Além disso, as chances de classificação à Copa Sul-Americana estão em 21,2%. No momento, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para a competição internacional, mas pode ser beneficiado por vagas extras que devem ser abertas no campeonato.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,96%), Remo (99,45%), Grêmio (81,3%), Corinthians (62,3%) e Internacional (32,4%).

Leia Também:

E.C.VITÓRIA

Vitória terá que pagar multa milionária para contar com atleta titular
Vitória terá que pagar multa milionária para contar com atleta titular imagem

E.C.VITÓRIA

Vitória atualiza situação de Mateus Silva após trauma no tórax
Vitória atualiza situação de Mateus Silva após trauma no tórax imagem

BRASILEIRÃO 2026

Vitória tem impasse com titular e dúvidas para enfrentar o Coritiba
Vitória tem impasse com titular e dúvidas para enfrentar o Coritiba imagem

Próximo jogo do Vitória

O Vitória visita o Coritiba no próximo sábado, 31, às 16h, no Couto Pereira. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

esporte clube vitória

Relacionadas

Mais lidas