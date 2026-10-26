Quase lá! Vitória alcança 95% de chances de permanecer na Série A

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Após empatar por 1 a 1 com o Athletico no Barradão, o Esporte Clube Vitória manteve 95% de chances de permanecer na Série A do Brasileirão. Com 38 pontos somados e cinco de vantagem para o Z-4, o Leão da Barra é o 14º colocado na tabela.

Após o fim da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vitória possui apenas 5% de possibilidade de queda, números que chegaram a alcançar cerca de 15% no início do segundo turno. O levantamento foi publicado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

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Além disso, as chances de classificação à Copa Sul-Americana estão em 21,2%. No momento, o Rubro-Negro está fora da zona de classificação para a competição internacional, mas pode ser beneficiado por vagas extras que devem ser abertas no campeonato.

Equipes mais ameaçadas

Segundo o levantamento, as equipes com maiores chances de descenso são Chapecoense (99,96%), Remo (99,45%), Grêmio (81,3%), Corinthians (62,3%) e Internacional (32,4%).

Próximo jogo do Vitória

O Vitória visita o Coritiba no próximo sábado, 31, às 16h, no Couto Pereira. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.