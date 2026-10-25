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BRASILEIRÃO 2026

Vitória tem impasse com titular e dúvidas para enfrentar o Coritiba

Jair Ventura aguarda definições médicas e avalia a situação de Jamerson antes de Coritiba x Vitória

Téo Mazzoni
Por
Jair Ventura aguarda definições médicas sobre três jogadores e ainda avalia a possibilidade de o Vitória pagar multa para utilizar Jamerson
Jair Ventura aguarda definições médicas sobre três jogadores e ainda avalia a possibilidade de o Vitória pagar multa para utilizar Jamerson - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após o empate contra o Athletico, neste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Jair Ventura comentou sobre a possibilidade do retorno de atletas afastados dos gramados há longos períodos, além do eventual pagamento de multa para contar com um titular no próximo jogo do Esporte Clube Vitória.

Durante coletiva realizada no Barradão, em Salvador (BA), após o apito final, o treinador rubro-negro foi questionado sobre a possibilidade de contar com os zagueiros Edu e Camutanga na próxima rodada da Série A. O Leão da Barra visita o Coritiba no próximo sábado, 31, no Couto Pereira, em Curitiba (PR). A dúvida ocorre em meio à recuperação de Cacá, que foi cortado da partida contra o Athletico.

Jair Ventura, porém, não confirmou a ausência ou a participação dos defensores no duelo, válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O comandante rubro-negro afirmou que conversará com o departamento médico para avaliar se os atletas terão condições de jogo.

Eles fizeram treino aberto, vamos debater com o departamento médico para saber se eles vão ter condições. Ficaram muito tempo sem jogar, precisam ser reavaliados Jair Ventura - técnico do Vitória

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Baralhas pode voltar a ficar à disposição do Vitória?

O técnico do Vitória também comentou sobre a situação de Baralhas, que não entra em campo há quase três meses, desde a classificação contra o Athletico na Copa do Brasil. Segundo Ventura, a expectativa é receber boas notícias sobre o volante durante a preparação para o próximo compromisso.

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Tem também a situação do Baralhas, esperamos ter boas notícias essa semana Jair Ventura - treinador do Leão

Vitória avalia pagamento de multa para utilizar Jamerson?

Além disso, o treinador do Leão respondeu sobre a possibilidade de o Vitória pagar a multa estipulada em contrato para contar com o lateral-esquerdo Jamerson, emprestado pelo Coritiba, na partida.

O comandante rubro-negro, no entanto, afirmou que ainda não conversou sobre o assunto com o presidente do Vitória, Fábio Mota.

As situações contratuais eu ainda não falei com Fábio. Vamos buscar a melhor estratégia para tentar essa vitória fora”, afirmou o treinador rubro-negro.

Vitória chega aos 38 pontos e mantém distância do Z-4

Com o empate contra o Athletico, o Vitória chegou aos 38 pontos e se manteve na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.

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Brasileirão 2026 esporte clube vitória Jair Ventura

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