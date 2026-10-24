E.C.VITÓRIA
Vitória perde dois jogadores e vai enfrentar o Coritiba desfalcado
Leão da Barra visita o time paranaense no próximo sábado, 31
O Esporte Clube Vitória terá dois desfalques para enfrentar o Coritiba, próximo adversário no Campeonato Brasileiro. O zagueiro Luan Cândido e o atacante Marinho foram suspensos por cartões no empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste sábado, 24, pela 32ª rodada.
Luan recebeu o terceiro cartão amarelo aos 50 minutos do segundo tempo, após cometer falta em Zapelli. Já Marinho foi expulso por reclamação com o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento, mesmo sem deixar o banco de reservas.
Jair Ventura tem opções para a defesa
Para substituir Luan Cândido, que é titular absoluto da equipe baiana, o técnico Jair Ventura conta com Brítez, que entrou na vaga de Cacá durante o confronto com o Athletico.
O treinador também pode recorrer a Darlan Dutra, contratado junto ao Gama e que ainda não estreou pelo Leão, ou improvisar os volantes Edenílson e Caíque na posição.
Antes do duelo com o Coritiba, Jair ganhou reforços para o setor defensivo. Edu, Camutanga e Kauan estão recuperados de lesão, e podem voltar a ser relacionados.
Coritiba x Vitória
O Vitória visita o Coritiba às 16h do próximo sábado, 31, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 33ª rodada do Brasileirão.