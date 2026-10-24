SÉRIE A
Vitória sai atrás, reage, mas apenas empata em casa com o Athletico
Leão da Barra enfrentou o time paranaense neste sábado, 24, no Barradão
O Esporte Clube Vitória empatou com o Athletico-PR por 1 a 1 neste sábado, 24, no Barradão, em Salvador. A partida foi válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Jamerson, contra, e Renato Kayzer.
Com o resultado, o time de Jair Ventura sobe para 38 pontos e se mantém na 13ª colocação, com quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.
A equipe paranaense, por outro lado, salta para 54 pontos e segue como 4º colocado na tabela, dentro do G-4 do Brasileirão.
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Os gols do jogo
O Athletico saiu na frente aos 25 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Jamerson. Esquivel cruzou para Viveros, que escorou de cabeça para Gilberto. Ele chutou e a bola bateu no lateral-esquerdo do Leão antes de entrar.
Apenas quatro minutos depois de ser vazado, o Vitória chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, Brítez deu casquinha e Renato Kayzer aproveitou para empurrar a bola para as redes. Mesmo pressionado por Luiz Gustavo, o camisa 79 não desperdiçou.
FICHA TÉCNICA
Vitória 1x1 Athletico
32ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Barradão, em Salvador-BA
Data: 24/10/2026 (sábado)
Horário: 16h30
Público: 16.674 pessoas
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)
Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)
VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)
Cartões amarelos: Luan Cândido e Tarzia (Vitória) / Baldini, Gilberto, Jadson e Luiz Gustavo
Cartões vermelhos: Marinho (Vitória)
Gols: Renato Kayzer (Vitória) / Jamerson [contra] (Athletico)
Escalações
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Walace), Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Matheuzinho (Pochettino), Erick (Alex Bruno) e Tarzia (Lucas Silva); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.
Athletico: Mycael; Baldini (Kauan Alemão), Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo (Portilla) e Mendoza; João Cruz (Zapelli) e Leozinho (Dudu); Viveros (Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.