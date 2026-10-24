Vitória sai atrás, reage, mas apenas empata em casa com o Athletico

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O Esporte Clube Vitória empatou com o Athletico-PR por 1 a 1 neste sábado, 24, no Barradão, em Salvador. A partida foi válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Jamerson, contra, e Renato Kayzer.

Com o resultado, o time de Jair Ventura sobe para 38 pontos e se mantém na 13ª colocação, com quatro pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

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A equipe paranaense, por outro lado, salta para 54 pontos e segue como 4º colocado na tabela, dentro do G-4 do Brasileirão.

Os gols do jogo

O Athletico saiu na frente aos 25 minutos do primeiro tempo, com um gol contra de Jamerson. Esquivel cruzou para Viveros, que escorou de cabeça para Gilberto. Ele chutou e a bola bateu no lateral-esquerdo do Leão antes de entrar.

Apenas quatro minutos depois de ser vazado, o Vitória chegou ao empate. Após cobrança de escanteio, Brítez deu casquinha e Renato Kayzer aproveitou para empurrar a bola para as redes. Mesmo pressionado por Luiz Gustavo, o camisa 79 não desperdiçou.

Mendoza e Erick em Vitória x Athletico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

FICHA TÉCNICA

Vitória 1x1 Athletico

32ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Barradão, em Salvador-BA

Data: 24/10/2026 (sábado)

Horário: 16h30

Público: 16.674 pessoas

Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG)

Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Cartões amarelos: Luan Cândido e Tarzia (Vitória) / Baldini, Gilberto, Jadson e Luiz Gustavo

Cartões vermelhos: Marinho (Vitória)

Gols: Renato Kayzer (Vitória) / Jamerson [contra] (Athletico)

Escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva (Walace), Brítez, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Matheuzinho (Pochettino), Erick (Alex Bruno) e Tarzia (Lucas Silva); Renato Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura.

Athletico: Mycael; Baldini (Kauan Alemão), Aguirre e Esquivel; Gilberto, Jadson, Luiz Gustavo (Portilla) e Mendoza; João Cruz (Zapelli) e Leozinho (Dudu); Viveros (Rivaldo). Técnico: Odair Hellmann.