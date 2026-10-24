Vitória ganha desfalque de última hora para jogo contra o Athletico

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O Esporte Clube Vitória ganhou um desfalque de última hora para a partida contra o Athletico, às 16h30 deste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Cacá foi vetado pelo departamento médico.

Mesmo relacionado pelo técnico Jair Ventura, Cacá acabou cortado da lista momentos antes do apito inicial. Ele será substituído por Brítez no time titular, enquanto Darlan Dutra herdou a vaga deixada no banco de reservas.

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Segundo o Vitória, Cacá sofreu um desconforto na região lombar e, por causa do problema físico, está em tratamento. Não foi divulgado um prazo de retorno do defensor.

Escalação do Vitória

Com isso, a escalação do Leão da Barra será Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Brítez, Luan Cândido e Ramon; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renato Kayzer.