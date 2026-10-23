11 a 2! Vitória avança à final do Baianão com goleada no agregado

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O Esporte Clube Vitória é o primeiro finalista do Campeonato Baiano Feminino. Nesta sexta-feira, 23, as Leoas golearam o Galícia por 7 a 0, pelo jogo de volta das semifinais, no CT do Barradão, em Salvador.

Os gols da partida foram marcados por Geicy, Raiara, Bárbara, Iana (2x), Sheilinha e Kim. O técnico Rodrigo Campos escalou seu time com Kivia; Sassá, Bispo, Buga, Pipoca e Raiara; Geicy, Lanny e Luciana; Sheilinha e Milena Monteiro.

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No confronto de ida, na Academia do Leão, o Vitória já havia vencido o Granadeiro, mas por 4 a 2. Agora com o resultado da segunda partida somado, alcançou o placar agregado de 11 a 2.

O Rubro-Negro chega à final com uma campanha invicta e com 100% de aproveitamento. O clube venceu as oito partidas disputadas na competição. Foram 81 gols marcados e apenas dois sofridos, um saldo positivo de 79 gols.

Adversário nas finais e chance de BaVi

O adversário do Rubro-Negro na disputa pelo título será Jacobina ou Bahia. As equipes se enfrentam neste sábado, 24, no CT Evaristo de Macedo, e no dia 31 de outubro, no CT Wet.