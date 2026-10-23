Atacante e zagueiro da Seleção desfalcam o Athletico diante do Vitória

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Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Athletico-PR não poderá contar com dois jogadores importantes do seu elenco. O atacante Kerwin Vargas e o zagueiro Arthur Dias não poderão atuar na partida em Salvador.

Kerwin Vargas ainda se recupera de um trauma no ombro e será desfalque pelo terceiro jogo seguido. O colombiano participou diretamente de três gols (duas assistências e um gol) nas últimas duas partidas antes da lesão.

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Já Arthur Dias, que defendeu a Seleção Brasileira na última Data Fifa, foi vetado pelo departamento médico por sentir dores na coxa direita. O técnico Odair Hellmann relacionou o jovem Kauan Alemão, que pode fazer sua estreia no time principal.

Além deles, o departamento médico do Furacão também conta com o lateral-direito Benavídez, o lateral-esquerdo Claudinho e o zagueiro Dantas. O trio aumenta a lista de baixas da equipe paranaense.

Athletico tem retornos importantes

Em contrapartida, o Athletico terá o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, recuperado de dores na coxa direita. Ele deve ser escalado como terceiro zagueiro e compor a primeira linha do time de Odair Hellmann.

Outro atleta que volta a ficar à disposição é o lateral-direito Gilberto dos Santos, que ficou fora do jogo do Palmeiras por questões contratuais.

Vitória x Athletico

Vitória e Athletico duelam neste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Barradão às 16h30.