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HOME > esportes > E.C.VITÓRIA

BAIXAS NO ADVERSÁRIO

Atacante e zagueiro da Seleção desfalcam o Athletico diante do Vitória

Equipes se enfrentam neste sábado, 24, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
Renê, do Vitória, disputa bola com Arthur Dias, do Athletico
Renê, do Vitória, disputa bola com Arthur Dias, do Athletico - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Próximo adversário do Esporte Clube Vitória no Brasileirão, o Athletico-PR não poderá contar com dois jogadores importantes do seu elenco. O atacante Kerwin Vargas e o zagueiro Arthur Dias não poderão atuar na partida em Salvador.

Kerwin Vargas ainda se recupera de um trauma no ombro e será desfalque pelo terceiro jogo seguido. O colombiano participou diretamente de três gols (duas assistências e um gol) nas últimas duas partidas antes da lesão.

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Já Arthur Dias, que defendeu a Seleção Brasileira na última Data Fifa, foi vetado pelo departamento médico por sentir dores na coxa direita. O técnico Odair Hellmann relacionou o jovem Kauan Alemão, que pode fazer sua estreia no time principal.

Além deles, o departamento médico do Furacão também conta com o lateral-direito Benavídez, o lateral-esquerdo Claudinho e o zagueiro Dantas. O trio aumenta a lista de baixas da equipe paranaense.

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Athletico tem retornos importantes

Em contrapartida, o Athletico terá o retorno do lateral-esquerdo Lucas Esquivel, recuperado de dores na coxa direita. Ele deve ser escalado como terceiro zagueiro e compor a primeira linha do time de Odair Hellmann.

Outro atleta que volta a ficar à disposição é o lateral-direito Gilberto dos Santos, que ficou fora do jogo do Palmeiras por questões contratuais.

Vitória x Athletico

Vitória e Athletico duelam neste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Barradão às 16h30.

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