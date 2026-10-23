Vitória rebate agência da CBF e garante estar com salários em dia

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O presidente do Esporte Clube Vitória, Fábio Mota, rebateu a possibilidade de o clube estar com salários atrasados após a divulgação de um levantamento da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF). O dirigente reconheceu pendências financeiras do Rubro-Negro, mas garantiu que atletas e funcionários recebem normalmente.

Em entrevista ao Canal do Dinâmico, Mota afirmou que os débitos estão concentrados em impostos e compromissos com empresários e outros clubes. Ele chegou a dizer que, na verdade, os salários dos atletas e funcionários "estão adiantados".

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“Os salários dos atletas e dos funcionários não estão atrasados. O que está atrasado são impostos, empresários e clubes. Salários, imagens e bicho estão em dia. Ou melhor, adiantados. Os funcionários também estão com os salários em dia”, declarou Fábio.

O painel da ANRESF considera informações de 40 equipes das Séries A e B. Ao todo, 25 clubes apresentaram obrigações vencidas. Já o endividamento total das duas divisões alcançou R$ 19,99 bilhões no fim de 2025.

Rombo das bets afeta os clubes

Outro fator que pesa nas contas do Vitória é a perda do patrocínio da 7K. Fábio Mota projetou um impacto de R$ 9 milhões em 2026 e de R$ 45 milhões em 2027, considerando os valores contratuais e receitas publicitárias. A redução dos recursos pode dificultar o cumprimento de compromissos financeiros do clube.

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

No total, 13 dos 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro aparecem no painel da ANRESF com pendências financeiras. Vale lembrar que 14 dos 20 tinham patrocínios de bets antes da proibição.