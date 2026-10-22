SÉRIE A
Vitória x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem
Equipes se enfrentam às 16h30 do próximo sábado, 24, pelo Brasileirão
Após empatar com o Corinthians fora de casa, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 24, às 16h30, o Leão da Barra recebe o Athletico-PR no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 32ª rodada.
Como chega o Vitória?
Com 37 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 13º colocado. O time de Jair Ventura está apenas dois pontos atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Botafogo, atual 11º colocado.
Como chega o Athletico?
Embora venha de derrota para o Palmeiras, o Athletico faz ótima campanha e ocupa a 3ª posição na tabela, com 53 pontos. A equipe de Odair Hellmann tem três pontos de vantagem para o primeiro time fora do grupo de classificados à Libertadores 2027.
Onde assistir Vitória x Athletico
- Ge TV (YouTube), Premiere (Pay-per-view) e TV Globo (apenas no PR)
Desfalques de Vitória x Athletico
Desfalques do Vitória
- Baralhas (lesionado);
- Dudu (lesionado);
- Nathan Mendes (lesionado);
- Fabiano (lesionado);
- Ramon (lesionado);
- Renê (suspenso).
Desfalques do Athletico
- Esquivel (dúvida);
- Kerwin Vargas (dúvida);
- Dantas (lesionado);
- Benavídez (lesionado);
- Claudinho (lesionado).
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Prováveis escalações de Vitória x Athletico
Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Athletico: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Gilberto, Felipinho, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.
Arbitragem de Vitória x Athletico
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
- Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS);
- Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
- Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);
- VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).
Palpites de Vitória x Athletico
- João Grassi: Vitória 1x0 Athletico;
- Téo Mazzoni: Vitória 1x2 Athletico;
- Gustavo Zambianco: Vitória 2x1 Athletico.