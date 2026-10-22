Vitória x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

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Após empatar com o Corinthians fora de casa, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 24, às 16h30, o Leão da Barra recebe o Athletico-PR no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 32ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 37 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 13º colocado. O time de Jair Ventura está apenas dois pontos atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Botafogo, atual 11º colocado.

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Como chega o Athletico?

Embora venha de derrota para o Palmeiras, o Athletico faz ótima campanha e ocupa a 3ª posição na tabela, com 53 pontos. A equipe de Odair Hellmann tem três pontos de vantagem para o primeiro time fora do grupo de classificados à Libertadores 2027.

Onde assistir Vitória x Athletico

Ge TV (YouTube), Premiere (Pay-per-view) e TV Globo (apenas no PR)

Desfalques de Vitória x Athletico

Desfalques do Vitória

Baralhas (lesionado);

Dudu (lesionado);

Nathan Mendes (lesionado);

Fabiano (lesionado);

Ramon (lesionado);

Renê (suspenso).

Desfalques do Athletico

Esquivel (dúvida);

Kerwin Vargas (dúvida);

Dantas (lesionado);

Benavídez (lesionado);

Claudinho (lesionado).

Prováveis escalações de Vitória x Athletico

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Athletico: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Gilberto, Felipinho, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem de Vitória x Athletico

Árbitro : André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);

: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG); Assistente 1 : Rafael da Silva Alves (RS);

: Rafael da Silva Alves (RS); Assistente 2 : Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);

: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG); Quarto árbitro : Thaillan Azevedo Gomes (AP);

: Thaillan Azevedo Gomes (AP); VAR : Douglas Schwengber da Silva (RS).

Palpites de Vitória x Athletico