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SÉRIE A

Vitória x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam às 16h30 do próximo sábado, 24, pelo Brasileirão

João Grassi
Por
Vitória e Athletico voltam a se enfrentar no Barradão no próximo sábado, 24
Vitória e Athletico voltam a se enfrentar no Barradão no próximo sábado, 24 - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após empatar com o Corinthians fora de casa, o Esporte Clube Vitória volta a jogar como mandante no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 24, às 16h30, o Leão da Barra recebe o Athletico-PR no Barradão, em Salvador, em duelo válido pela 32ª rodada.

Como chega o Vitória?

Com 37 pontos somados e cinco de vantagem para a zona de rebaixamento, o Vitória é o 13º colocado. O time de Jair Ventura está apenas dois pontos atrás do pior colocado dentro da zona de classificação à Copa Sul-Americana 2027, o Botafogo, atual 11º colocado.

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Como chega o Athletico?

Embora venha de derrota para o Palmeiras, o Athletico faz ótima campanha e ocupa a 3ª posição na tabela, com 53 pontos. A equipe de Odair Hellmann tem três pontos de vantagem para o primeiro time fora do grupo de classificados à Libertadores 2027.

Onde assistir Vitória x Athletico

  • Ge TV (YouTube), Premiere (Pay-per-view) e TV Globo (apenas no PR)

Desfalques de Vitória x Athletico

Desfalques do Vitória

  • Baralhas (lesionado);
  • Dudu (lesionado);
  • Nathan Mendes (lesionado);
  • Fabiano (lesionado);
  • Ramon (lesionado);
  • Renê (suspenso).

Desfalques do Athletico

  • Esquivel (dúvida);
  • Kerwin Vargas (dúvida);
  • Dantas (lesionado);
  • Benavídez (lesionado);
  • Claudinho (lesionado).

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Prováveis escalações de Vitória x Athletico

Vitória: Lucas Arcanjo; Mateus Silva, Cacá, Luan Cândido e Jamerson; Caíque e Martínez; Erick, Matheuzinho e Tarzia; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.

Athletico: Mycael; Aguirre, Arthur Dias e Luiz Gustavo; Gilberto, Felipinho, Jadson, João Cruz e Mendoza; Leozinho e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

Arbitragem de Vitória x Athletico

  • Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG);
  • Assistente 1: Rafael da Silva Alves (RS);
  • Assistente 2: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG);
  • Quarto árbitro: Thaillan Azevedo Gomes (AP);
  • VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).

Palpites de Vitória x Athletico

  • João Grassi: Vitória 1x0 Athletico;
  • Téo Mazzoni: Vitória 1x2 Athletico;
  • Gustavo Zambianco: Vitória 2x1 Athletico.
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