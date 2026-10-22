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E.C.VITÓRIA

Rival do Vitória contra o Z-4 perde pilares até o final da temporada

Em crise dentro e fora de campo, time acumula nove jogos sem vencer no Brasileirão

Gustavo Nascimento
Por
Gabriel Paulista, ex-Vitória, desfalca o Corinthians até o final do ano
Gabriel Paulista, ex-Vitória, desfalca o Corinthians até o final do ano - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Adversário do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento, o Corinthians terá dois desfalques importantes na reta final do Campeonato Brasileiro. Isso porque Memphis Depay e Gabriel Paulista, lesionados, não devem voltar a atuar pelo clube em 2026.

No caso do atacante holandês, existe a possibilidade de um tratamento específico para tentar antecipar seu retorno, de forma que ele poderia jogar as últimas partidas do Brasileirão dependendo da evolução clínica.

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Enquanto isso, Gabriel Paulista enfrenta um cenário mais delicado após sofrer uma lesão de grau 2 na coxa, que pode comprometer sua participação nos últimos compromissos do ano.

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As possíveis ausências preocupam a comissão técnica do Timão em um momento decisivo da temporada, quando a equipe busca terminar o Brasileirão na série A.

Situação delicada no Brasileirão

Em crise administrativa, o Corinthians vive seu pior momento dentro de campo nesta temporada. Ao todo, o time acumula nove jogos consecutivos sem vencer no Brasileirão, sendo oito derrotas e um empate, contra o Vitória, na última rodada.

Por conta da sequência negativa, o time perdeu posições na tabela e está atualmente em 16º, com 33 pontos, um a mais que o Internacional, primeiro time da zona de rebaixamento.

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Tags

campeonato brasileiro corinthians Gabriel Paulista Memphis Depay

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