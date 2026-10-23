Vitória mira retorno à Copa Sul-Americana: "Internacionalizar a marca"

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Diferente da temporada passada, o Esporte Clube Vitória faz uma campanha estável no Campeonato Brasileiro em 2026. Sem ter ficado nenhuma rodada dentro da zona de rebaixamento, o Leão da Barra mira mais alto e sonha em retornar à Copa Sul-Americana.

Durante entrevista no Conselho Técnico do Campeonato Baiano 2027, o presidente Fábio Mota deixou claro que conquistar a vaga é um objetivo do Vitória. Segundo o dirigente, disputar a Sul-Americana gera grande valorização para o clube.

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"É uma competição importantíssima para o Vitória, internacionaliza a marca do clube. Você abre novos caminhos, novas fronteiras. Fazendo uma conta simples: antes do Vitória ter jogado a Sul-Americana, a gente tinha um gringo aqui. Hoje o Vitória tem uns nove gringos, pelo nome, pela marca, depois de jogar a Sul-Americana", apontou Mota.

Atualmente, o elenco rubro-negro conta com seis atletas estrangeiros contratados: Emanuel Brítez, Emmanuel Martínez, Diego Tarzia, Tomás Pochettino, Rúben Ismael e Nacho Laquintana. Além deles, Alejandro Almaraz subiu do Sub-20 para o time profissional.

Vitória constrói relações internacionais

Fábio Mota também exaltou o networking construído após a participação na Copa Sul-Americana em 2025. De acordo com o presidente, o Rubro-Negro hoje tem bom diálogo com gigantes dos futebol sul-americano.

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

"Fizemos várias relações. Temos uma boa relação hoje com o Independente, com o próprio Boca Juniors. Então, é importante para qualquer clube brasileiro. Se Deus permitir, o trabalho e a torcida nos ajudarem, a gente chega na Sul-Americana, seria uma grande vitória", afirmou.