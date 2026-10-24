Kayzer repete lei do ex e volta a marcar pelo Vitória após 100 dias

O atacante Renato Kayzer encerrou um jejum de 100 dias sem marcar pelo Esporte Clube Vitória, mas não conseguiu comemorar uma vitória sobre o Athletico-PR. Neste sábado, 24, o atacante balançou as redes no empate por 1 a 1, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O último gol de Kayzer havia sido marcado em 16 de julho, contra o Vasco, pela 14ª rodada da Série A. Assim, o centroavante voltou a marcar diante de outro ex-clube, em mais um episódio da chamada “lei do ex”.

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“Sempre tive confiança, graças a Deus. Algumas vezes a coisa não acontece, mas a gente está sempre trabalhando, buscando a melhoria. Acho que tenho batalhado bastante durante os treinos. Fico feliz em ter ajudado o Vitória com um gol e faltou um detalhe para conseguir a vitória”, disse Kayzer.

Kayzer mira primeira vitória fora de casa

Após o empate com o Furacão, o atacante destacou a importância de somar o maior número possível de pontos na reta final do Brasileirão. Segundo ele, a prioridade é melhorar a campanha, independentemente da possibilidade de conquistar uma vaga na Copa Sul-Americana.

“A gente quer fazer a maior pontuação possível, independente de conseguir a Sul-Americana. Temos que pontuar o máximo possível. Na reta final, os jogos ficam mais difíceis, mas é pensar jogo a jogo e agora vamos buscar a primeira vitória fora de casa”, afirmou.

O centroavante também reconheceu que o Vitória precisa corrigir os erros que têm prejudicado o desempenho como visitante. Para Kayzer, os resultados de equipes que estão abaixo do Leão na tabela, mas já venceram fora de casa, mostram que o time precisa evoluir nesse aspecto.

“Tem muito time que ganharam fora de casa e estão abaixo de nós na tabela. São detalhes que a gente vem pecando e vamos buscar para melhorar isso”, declarou.