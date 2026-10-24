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E.C.VITÓRIA

Caíque cobra mais regularidade do Vitória: "Pecamos no segundo tempo"

Volante foi um dos destaque no empate por 1 a 1 com o Athletico

João Grassi
Por
Caíque Gonçalves na zona mista do Barradão
Caíque Gonçalves na zona mista do Barradão - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Caíque Gonçalves foi um dos destaques do Esporte Clube Vitória no empate por 1 a 1 com o Athletico, neste sábado, 24, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando tanto no meio-campo quanto na zaga, o jogador de 30 anos teve boa atuação e conseguiu neutralizar o atacante Viveros, artilheiro da competição.

Após a partida, Caíque comentou sobre a queda de desempenho do Vitória no segundo tempo. O volante ressaltou que a equipe precisa corrigir os erros para conquistar a primeira vitória fora de casa na Série A.

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“Óbvio que não é nenhuma desculpa. No primeiro tempo conseguimos fazer um bom trabalho, tivemos chance até de virar o jogo, mas sabemos que no segundo tempo pecamos. Abaixamos um pouco o nosso ritmo. Agora é correr atrás do prejuízo e tentar conseguir a primeira vitória fora de casa”, afirmou.

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Caíque cobra correção de erros

Caíque também reconheceu que o time precisa transformar as cobranças por ajustes em resultados dentro de campo. Ele afirmou que não adianta mais apontar que os "detalhes" estão decidindo as partidas.

“São alguns detalhes que vêm acontecendo, que a gente vem pecando. É corrigir esses detalhes. Se eu ficar repetindo isso aqui toda hora, ‘detalhe, detalhe’, acho que vocês já não acreditam mais. Temos que colocar em ação e conseguir logo essa vitória, não tem mais o que falar”, completou.

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