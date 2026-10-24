PREOCUPAÇÃO NO VITÓRIA
Mateus Silva deixa jogo do Vitória com suspeita de fratura
Lateral sofreu um trauma no tórax, sentiu dificuldades para respirar e foi encaminhado à emergência
No empate por 1 a 1 do Esporte Clube Vitória contra o Athletico, neste sábado, 24, no Barradão, em Salvador (BA), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Mateus Silva foi substituído pelo técnico Jair Ventura ainda no intervalo da partida.
De acordo com informações do portal A TARDE, Mateus Silva sofreu um trauma no tórax após um choque com Mendoza, jogador do Athletico. Ainda conforme a reportagem, o lateral sentiu dificuldades para respirar e não conseguiu retornar ao jogo após o intervalo devido às fortes dores na região.
Lateral é levado à emergência com suspeita de fratura
Após deixar o campo, Mateusinho foi encaminhado diretamente à emergência, antes mesmo do término da partida. Segundo informações do portal A TARDE, há suspeita de fratura.
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Jogador tranquiliza torcida do Vitória nas redes sociais
Apesar do susto, o Mateus Silva fez questão de tranquilizar a torcida do Vitória por meio das redes sociais. Em publicação feita em seu perfil pessoal no Instagram, o lateral-direito afirmou que já está medicado e que passará por exames para identificar a lesão. Ele também garantiu que está bem.
Boa noite, pessoas. Já estou medicado e passarei por exames, mas estou bem, graças a Deus Mateusinho - lateral-direito do Vitória
Veja:
Vitória chega aos 38 pontos e mantém distância do Z-4
Com o empate contra o Athletico, o Vitória chegou aos 38 pontos e se manteve na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com quatro pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento.