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BRASILEIRÃO 2026

Rival do Vitória vence com gols de ex-Bahia e deixa o Z-4 da Série A

Internacional vence o Botafogo por 3 a 0, chega aos 35 pontos e deixa a zona de rebaixamento

Téo Mazzoni
Por
Internacional vence o Botafogo por 3 a 0 com gols de Matheus Bahia e Juninho
Internacional vence o Botafogo por 3 a 0 com gols de Matheus Bahia e Juninho - Foto: Ricardo Duarte / SC Internacional

Adversário direto do Esporte Clube Vitória na luta contra o rebaixamento, o Internacional deixou o Z-4 do Campeonato Brasileiro após vencer o Botafogo por 3 a 0, neste sábado, 24, com direito a dois gols marcados por ex-jogadores do Esporte Clube Bahia.

O primeiro gol da partida saiu dos pés do lateral-esquerdo Matheus Bahia, formado nas categorias de base do Esquadrão. Já o zagueiro Juninho balançou as redes pela segunda vez na vitória que tirou o Colorado da zona de rebaixamento da Série A do Brasileirão. O último gol foi marcado por Bernabei.

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Relembre a passagem de Matheus Bahia e Juninho pelo Esquadrão

Matheus Bahia defendeu o Bahia de 2018, quando chegou ao clube para integrar a equipe Sub-20, até 2026, ano em que deixou a equipe em definitivo para acertar com o Internacional. Durante esse período, porém, o lateral-esquerdo foi emprestado ao Ceará, onde atuou nas temporadas de 2024 e 2025.

Pelo Bahia, Matheus Bahia disputou 117 partidas, marcou quatro gols e distribuiu oito assistências. Além disso, conquistou os títulos do Campeonato Baiano de 2020 e 2023 e da Copa do Nordeste de 2021.

Já Juninho defendeu o Bahia por três temporadas, entre 2019 e 2021. O zagueiro chegou inicialmente por empréstimo junto ao Palmeiras, mas acabou sendo adquirido em definitivo pelo clube em 2020. Ao fim da temporada de 2021, deixou o Esquadrão para acertar com o Midtjylland, da Dinamarca.

Pelo Bahia, Juninho entrou em campo em 101 oportunidades e marcou seis gols. O zagueiro também conquistou o Campeonato Baiano de 2020 e a Copa do Nordeste de 2021.

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Internacional chega aos 35 pontos e se aproxima do Vitória

Com os gols dos ex-jogadores do Bahia, o Internacional chegou aos 35 pontos e assumiu a 16ª posição do Campeonato Brasileiro, aproximando-se do Vitória na tabela. Neste sábado, o Leão empatou com o Athletico, no Barradão, em Salvador (BA).

Na configuração atual da classificação da Série A, apenas três pontos separam Vitória e Internacional. A equipe comandada pelo técnico Jair Ventura chegou aos 38 pontos após mais um empate na competição.

Vitória e Internacional terão confronto direto contra o Z-4

Faltando seis rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, Vitória e Internacional disputam a permanência na elite do futebol nacional e terão um confronto direto na luta contra o Z-4, pela 36ª rodada da competição. A partida ainda não tem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Veja os próximos jogos de Vitória e Internacional

Antes disso, porém, o Internacional entra em campo contra o Fluminense nesta quarta-feira, 28, enquanto o Vitória enfrenta o Coritiba no próximo sábado, 31, pela rodada seguinte do Brasileirão.

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