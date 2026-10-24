E.C.VITÓRIA
Jair Ventura vê Vitória "dominante" em empate com o Athletico
Técnico rubro-negro concedeu entrevista após o apito final no Barradão
O técnico Jair Ventura lamentou as chances desperdiçadas pelo Esporte Clube Vitória no empate por 1 a 1 com o Athletico, neste sábado, 24, no Barradão, pela 32ª rodada do CampeonatoBrasileiro. Durante entrevista coletiva, o treinador afirmou que o Leão da Barra dominou a partida, criou oportunidades suficientes para vencer e pouco sofreu defensivamente.
“O Vitória foi dominante desde o primeiro minuto, o Arcanjo não fez nenhuma defesa no jogo, zero defesa. O gol deles foi numa infelicidade do Jamerson, que acaba botando para dentro. A gente teve o mais que o dobro de gols esperados. Tivemos a posse, o controle do jogo e fizemos o que o mandante tem que fazer”, avaliou.
Jair Ventura lamenta chances perdidas
Jair destacou as oportunidades criadas diante do Furacão, atual quarto colocado do Brasileirão. Apesar de ter acertado a trave e pressionado até o fim, o Vitória não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols.
“Quem viu o jogo, viu uma equipe que buscou o gol o tempo todo. Se analisar só o jogo de hoje, entenderiam que a gente poderia estar brigando numa coisa ainda maior. A gente pegou o terceiro colocado e o nosso goleiro não fez uma defesa”, afirmou.
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O treinador também comentou os problemas físicos que afetaram a escalação rubro-negra. O zagueiro Cacá foi vetado momentos antes da partida, enquanto Mateus Silva deixou o campo com suspeita de fratura.
“A gente perdeu o Cacá em cima da hora, perdemos o Mateus. Ele ia tentar voltar no sacrifício, mas não consegue, é a segunda vez que acontece isso. Às pressas a gente teve que organizar essa mexida, mas mesmo assim a gente continuou pressionando, criando oportunidades, não foi o suficiente”, explicou.
Comandante evita projetar pontos da permanência
Questionado sobre uma projeção de pontos para escapar do rebaixamento, Ventura afirmou que sempre trata cada jogo como uma "final de Copa do Mundo" e evitou fazer previsões. No momento, o Rubro-Negro possui 38 pontos, cinco a menos do que o número 'mágico' de 45 pontos.
"Desde que me tornei treinador, não faço projeção de números. Eu vou sempre jogo a jogo. A gente sabe da dificuldade de jogar uma Série A, enfrentar equipes altamente qualificadas. Eu vou fazendo sempre jogo a jogo, tratando cada jogo como uma final de Copa do Mundo”, concluiu.