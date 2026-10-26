Vitória terá que pagar multa milionária para contar com atleta titular

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Titular nos últimos sete jogos do Esporte Clube Vitória, Jamerson ainda não tem presença garantida na partida contra o Coritiba, a próxima do Leão no Campeonato Brasileiro. O lateral-esquerdo está emprestado pelo adversário.

Como seus direitos econômicos ainda pertencem ao Coritiba, Jamerson só poderá atuar pelo Vitória mediante pagamento de multa. A diretoria rubro-negra teria que desembolsar R$ 1 milhão caso decida relacionar o defensor.

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A presença de Jamerson no elenco se torna essencial por causa do desfalque de Ramon, que era titular antes de sofrer uma lesão no músculo anterior da coxa direita. O camisa 13 ainda se recupera do problema físico.

Base pode ser a solução

Relacionado para dois compromissos do Vitória no Brasileirão, o jovem Wanderson aparece como a terceira opção imediata na posição. No entanto, a comissão técnica pode ter que lidar com mais desfalques na defesa.

Outros desfalques na defesa

Além de Jamerson e Ramon, o Leão da Barra já sabe que não terá o suspenso Luan Cândido à disposição. No empate por 1 a 1 com o Athletico, no último sábado, 24, Cacá ficou de fora após sentir um desconforto na lombar.

Com isso, o técnico Jair Ventura poderá ter um sistema defensivo todo modificado — sem os dois zagueiros titulares e as duas primeiras opções na lateral-esquerda.

Coritiba x Vitória

O Vitória visita o Coritiba no próximo sábado, 31, às 16h, no Couto Pereira. A partida é válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.