Vitória atualiza situação de Mateus Silva após trauma no tórax

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O lateral-direito Mateus Silva recebeu alta hospitalar ainda no sábado, 24, em Salvador, após sofrer um trauma na região torácica durante o empate por 1 a 1 entre Esporte Clube Vitória e Athletico, no Barradão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atualização foi divulgada pelo clube.

De acordo com o comunicado rubro-negro, o jogador reclamou de fortes dores e precisou ser substituído no intervalo da partida. Marcelo Côrtes, gerente médico do Vitória e plantonista do jogo, encaminhou o atleta para avaliação em uma unidade hospitalar da capital baiana.

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Mateus Silva foi acompanhado por Rafael Daltro, coordenador do Núcleo de Saúde e Performance do clube. No hospital, o lateral passou por avaliação médica e realizou exames de tomografia e radiografia do tórax.

Mateus Silva recebe medicação e é esperado na reapresentação

Após receber medicação, Mateus Silva foi liberado para retornar para casa e segue em recuperação. Apesar das suspeitas, os exames comprovaram que ele não sofreu nenhum tipo de fratura.

Ainda segundo o Vitória, Mateus Silva deverá se reapresentar na tarde desta segunda-feira, 26, no CT Manoel Pontes Tanajura.