Willian José exclui post político após pressão da torcida do Bahia

O atacante Willian José, do Esporte Clube Bahia, excluiu a publicação feita em seu Instagram que gerou polêmica com grande parte da torcida do Esquadrão. Isso porque o jogador compartilhou uma postagem em que um influenciador critica os eleitores nordestinos pelo apoio majoritário ao presidente Lula (PT), reeleito neste domingo, 25.



O conteúdo também apresenta ofensas à população da região e associa o comportamento eleitoral à dependência de benefícios sociais.

Após a postagem, a torcida do Bahia cobrou Willian José e chegou a pressionar o clube pela rescisão do contrato do jogador. Torcedores apontaram a contradição do jogador, que é alagoando e defende um clube nordestino, mas compartilhou um conteúdo de depreciação à população da região.



Segundo apuração do portal A TARDE, o episódio foi tratado internamente em conversa depois do treino desta segunda-feira, 26, de forma que a publicação foi excluída do perfil do atacante no Instagram.

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O Bahia possui um histórico de posicionamentos de defesa e valorização do povo nordestino, como aconteceu após o duelo contra o Santos, na Vila Belmiro, no último sábado. Na ocasião, Neymar discutiu com Rodrigo Nestor e supostamente direcionou ofensas ao atleta em relação ao fato de ele atuar no Bahia.

Além disso, o Tricolor Baiano já fez mais de uma campanha em valorização à cultura e ao povo da Bahia e do Nordeste.

Willian José se pronuncia após polêmica

Depois da repercussão negativa sobre a publicação original, Willian José se manifestou e justificou seu posicionamento na rede social.