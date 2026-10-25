Bahia reage à polêmica com Neymar e sai em defesa de Rodrigo Nestor

O Esporte Clube Bahia divulgou uma nota oficial neste sábado, 24, para repudiar as agressões verbais relatadas pelo meio-campista Rodrigo Nestor durante a partida contra o Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O episódio aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP), e envolveu o jogador tricolor e o atacante Neymar.



Em publicação nas redes sociais, o Esquadrão lamentou o ocorrido e reforçou os valores defendidos pela instituição, destacando a importância do respeito e da responsabilidade dentro e fora de campo. O clube também ressaltou o impacto que atletas de grande visibilidade podem exercer sobre o público, especialmente as crianças que acompanham o futebol.



Bahia cobra responsabilidade de figuras públicas

Na nota oficial, o Bahia destacou sua trajetória esportiva e o envolvimento com causas sociais, além de reforçar que o respeito e a responsabilidade fazem parte de sua identidade. O Esquadrão também mencionou a torcida tricolor e as crianças que se inspiram em atletas profissionais.

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Confira a íntegra da nota divulgada pelo Bahia:

“O Esporte Clube Bahia SAF lamenta e repudia as agressões verbais sofridas pelo nosso atleta Nestor durante a partida deste sábado, contra o Santos, na Vila Belmiro.



Com uma história marcada por conquistas dentro de campo e por uma luta constante por causas sociais fora dele, o Bahia construiu uma identidade que orgulha sua torcida e se tornou referência no futebol.



O respeito às pessoas e a responsabilidade fazem parte desses valores e seguirão firmes em nossos ideais.



Nossa torcida, reconhecida por sua paixão e história, merece respeito. Entre milhões de tricolores, há também muitas crianças que admiram e se inspiram em muitos atletas, ídolos.



Por isso, esperamos que figuras de grande alcance público reconheçam a responsabilidade que acompanha suas palavras e seus exemplos.



O Bahia seguirá defendendo o respeito, a responsabilidade e a dignidade de todos os profissionais do futebol. Temos muito orgulho de nossa história!”, escreveu o Bahia em nota.





Discussão entre Neymar e Nestor começou durante o primeiro tempo

O desentendimento entre os jogadores começou ainda na etapa inicial. Depois de cometer uma falta em Neymar, Nestor viu o atacante santista arremessar a bola com as mãos contra seu peito. Na sequência, o camisa 10 mandou o meio-campista do Bahia se levantar, aumentando a tensão entre os dois.



Na saída para o intervalo, o jogador tricolor comentou o episódio e criticou a postura do adversário. Sem revelar o conteúdo da conversa, Nestor afirmou que se sentiu desrespeitado e destacou que a situação também envolveu a camisa do Esquadrão.



Ele sabe o que falou para mim. Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia Rodrigo Nestor - meio-campista do Bahia

Neymar critica atitude de Nestor e faz declaração após o episódio

Também na saída do gramado, Neymar contestou a postura do meio-campista do Bahia. Segundo o atacante, os dois estavam brincando antes de Nestor sinalizar ao árbitro, mesmo antes de ele dizer algo com a mão na boca.



Apesar de reconhecer que errou ao cobrir a boca durante a conversa, o camisa 10 demonstrou indignação com a atitude do adversário e declarou:



