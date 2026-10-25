Bahia terá baixa na defesa e deve promover retorno contra o São Paulo

O técnico Rogério Ceni terá um desfalque confirmado para o próximo compromisso do Esporte Clube Bahia pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo na partida contra o Santos, neste sábado, 24, pela 32ª rodada da competição, e terá de cumprir suspensão automática.



Dessa forma, Kanu não estará à disposição do treinador tricolor para o confronto contra o São Paulo, nesta quarta-feira, 28, pela 33ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Arena Fonte Nova, às 21h30.





Kanu recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Santos e será desfalque do Bahia diante do São Paulo - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Diante da ausência, o zagueiro Marco Moreno deverá retornar ao time titular. No duelo contra o Santos, o defensor espanhol, inclusive, foi acionado por Rogério Ceni para substituir Kanu.



Marco Moreno havia sido escalado entre os titulares do comandante tricolor nas duas partidas anteriores ao confronto contra o Santos, diante do Mirassol e do Flamengo, mas acabou retornando ao banco de reservas para a partida deste sábado.





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Marco Moreno é o favorito para assumir a vaga - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia cede empate ao Santos nos acréscimos

Dentro de campo, o Bahia esteve perto de conquistar a vitória na Vila Belmiro, mas sofreu o empate nos acréscimos. Com o resultado de 1 a 1, o time comandado por Rogério Ceni chegou aos 50 pontos e permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro.



O Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4 da competição.



Qual é o próximo jogo do Bahia?

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor enfrenta o São Paulo na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).