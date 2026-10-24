Neymar acusa Nestor de “safadeza” após expulsão contra o Bahia

A expulsão de Neymar no duelo entre Santos e Esporte Clube Bahia, neste sábado, 24, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, provocou a revolta do camisa 10 santista. O atacante ficou inconformado com a atitude de Rodrigo Nestor, que chamou a atenção do árbitro Sávio Pereira Sampaio para uma possível violação da chamada “Lei Vini Jr.” durante uma conversa entre os dois jogadores.



O episódio aconteceu antes do início do segundo tempo, quando os atletas estavam reunidos no meio de campo, após o retorno do intervalo. Neymar cobriu a boca com a mão enquanto falava com o meio-campista tricolor. Após a intervenção do VAR, o árbitro decidiu expulsar o jogador do Santos.



Na saída do gramado, Neymar contestou a postura de Nestor. Segundo o atacante, os jogadores estavam brincando antes de o meio-campista sinalizar ao árbitro, mesmo antes de ele dizer algo com a mão na boca. Apesar de reconhecer que errou ao cobrir a boca durante a conversa, o camisa 10 demonstrou indignação com a atitude do adversário e disparou:

É a maior safadeza do futebol. Mas eu vou pegar o Nestor Neymar - jogador do Santos

Veja:

Neymar admitiu o erro contra o Nestor, mas achou que ele agiu de má fé. https://t.co/lIC7mJqjf9 — Ryan (@ryanspfc7) October 25, 2026

Discussão entre Neymar e Nestor começou no primeiro tempo

O desentendimento entre os dois jogadores teve início ainda na etapa inicial. Após cometer uma falta em Neymar, Rodrigo Nestor viu o atacante santista arremessar a bola com as mãos contra seu peito. Na sequência, o camisa 10 mandou o meio-campista do Bahia se levantar, aumentando a tensão entre os atletas.

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Na saída para o intervalo, Nestor comentou o episódio e criticou a postura de Neymar. Embora não tenha revelado o conteúdo da conversa, o jogador tricolor afirmou que se sentiu desrespeitado pelo atacante e destacou o que considerou uma ofensa à camisa do Bahia.

Ele sabe o que falou para mim. Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia Rodrigo Nestor - jogador do Bahia

Bahia cede empate ao Santos nos acréscimos

Dentro de campo, o Bahia esteve perto de conquistar a vitória na Vila Belmiro, mas sofreu o empate nos acréscimos. Com o resultado em 1 a 1, o time comandado por Rogério Ceni chegou aos 50 pontos e permaneceu na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão está a quatro pontos do Athletico, primeira equipe dentro do G-4 da competição.