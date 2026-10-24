Nestor detona Neymar após confusão em Santos x Bahia

O meio-campista Rodrigo Nestor se manifestou sobre o desentendimento com Neymar durante o confronto entre Esporte Clube Bahia e Santos, disputado neste sábado, 24, na Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao Premiere, no intervalo da partida, o jogador tricolor afirmou que o camisa 10 santista foi desrespeitoso com ele e com o clube baiano.

Entenda a discussão entre Rodrigo Nestor e Neymar

A confusão começou no primeiro tempo, após uma falta cometida por Rodrigo Nestor em Neymar. Na sequência do lance, o atacante do Santos arremessou a bola com as mãos contra o peito do meio-campista do Bahia. Durante a discussão, Neymar mandou Nestor se levantar, o que aumentou a tensão entre os dois jogadores.



Ao comentar o episódio, o atleta tricolor afirmou que não pretende revelar o conteúdo da conversa, mas demonstrou insatisfação com a postura do adversário.

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Ele sabe o que falou para mim. Foi uma coisa muito desrespeitosa em relação a mim e à camisa do Bahia Rodrigo Nestor - jogador do Bahia



Nestor também reconheceu a importância de Neymar no futebol, mas criticou a maneira como o atacante teria se dirigido a ele durante o desentendimento.

“Acho que ele é um ídolo para todo mundo como jogador, mas, pelo que falou, mostrou muito de quem é como pessoa, pela forma como se expressou. Então, é isso. Acho que não se deve fazer esse tipo de coisa. Fui muito bem-educado pela minha mãe e pelo meu pai, e agradeço a eles pela educação que me deram. Jamais falaria algo assim”, afirmou o jogador do Bahia.

O meio-campista ainda destacou sua trajetória pessoal e o orgulho de defender o Tricolor baiano: “Eu nasci em Itaquera, e era muito difícil para mim chegar onde cheguei. Tenho orgulho de vestir a camisa do Bahia”.



Neymar é expulso após novo desentendimento com Rodrigo Nestor

O desentendimento entre Rodrigo Nestor e Neymar continuou após o retorno do intervalo e resultou na expulsão do craque santista.



No centro do campo, antes mesmo de a bola rolar para o segundo tempo, o camisa 10 do Santos se dirigiu ao jogador do Bahia com a mão na boca.



O meio-campista tricolor relatou o episódio ao árbitro, que, após consultar o VAR, expulsou o atleta do Peixe por violar a chamada “Lei Vini Jr.”.

Rodrigo Nestor comenta sobre a chuva

Além da discussão com Neymar, Rodrigo Nestor falou sobre as condições do gramado da Vila Belmiro, prejudicado pela forte chuva que atingiu Santos durante a partida. O jogador reconheceu as dificuldades para a continuidade do confronto, mas ressaltou o impacto de uma possível mudança no calendário, já que o Bahia tem compromisso marcado para quarta-feira, 28.



“Acho que a gente viajou e precisa jogar, porque já tem jogo na quarta-feira, né? A gente tem que seguir o jogo. Realmente, não está dando para jogar, mas, pensando no nosso lado, é muito ruim ter que esperar mais um dia. Um dia a menos de recuperação é muito difícil.”



Defesa Civil alerta para chuva forte em Santos

A situação climática também levou a Defesa Civil a emitir um alerta severo às 21h10 deste sábado, 24, para a chegada de chuva intensa à região de Santos.



Segundo o comunicado enviado aos celulares, a instabilidade poderia ser acompanhada de raios, ventos fortes e condições favoráveis à ocorrência de granizo.

Bahia vencia o Santos

Até o momento da publicação desta matéria, o Bahia vencia o Santos por 1 a 0, na Vila Belmiro, com gol de Luciano Juba.