Rival do Bahia pelo G-4 terá desfalque de peso na reta final de 2026

O Fluminense anunciou o diagnóstico de uma lesão no meio-campista Matheus Martinelli, um dos principais jogadores da equipe em 2026. O atleta de 25 anos passará por uma artroscopia no joelho esquerdo para se recuperar de uma lesão no menisco lateral, com seis semanas de previsão para o retorno.

Martinelli deixou o campo com dores na partida de ida contra o Palmeiras pela semifinal da Copa Libertadores. Desde então, ele desfalcou a equipe na derrota contra o Santos por 2 a 1, no Maracanã, no Brasileirão, e no jogo de volta contra o time alviverde, em São Paulo, que terminou com a eliminação do Fluminense da competição.

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Matheus Martinelli vivia bom momento

O camisa oito é um dos destaques do Fluminense na temporada e chegou a ser convocado pela Seleção Brasileira na última Data Fifa. Ele teve minutos em campo no segundo duelo contra a Austrália e na partida diante da Índia.

Na temporada, ele tem 41 jogos, com um gol e cinco assistências.

Ídolo do clube

O meia de 26 anos é formado na base do clube e tem 335 partidas com a camisa tricolor. São 16 gols e 22 assistências pelo clube. Além disso, Martinelli conquistou a Copa Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os Campeonatos Cariocas de 2022 e 2023.

Fluminense está na briga pela Libertadores

Já eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores, a única forma do Fluminense garantir vaga direta para a maior competição internacional da América do Sul é via Campeonato Brasileiro. Para isso, o time busca uma vaga entre os quatro melhores times da Série A.

No entanto, a ausência de Martinelli pode dificultar os planos da equipe carioca, que atualmente ocupa a quinta colocação com 51 pontos, mesma pontuação do Cruzeiro, primeiro time do G-4.

O Esporte Clube Bahia, por sua vez, está em sétimo na tabela com 49 pontos. Tirando Palmeiras e Flamengo, que estão isolados na briga pela liderança, o Bahia disputa com Athletico Paranaense, Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro pelas últimas duas posições no G-4, que garantem vaga direta para a Libertadores.

Ainda é possível que as vagas diretas para a Libertadores vão além da quarta colocação, o que dependeria dos resultados da Copa do Brasil, da própria Liberta e da Copa Sul-Americana.