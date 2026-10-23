Piloto do Bahia busca título em campeonato de rally; veja carro usado

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O piloto Roberto Cunha, que compete representando o Esporte Clube Bahia - Associação, volta às pistas neste sábado, 24, para disputar a segunda etapa do Campeonato Baiano de Rally 4x4.

Após vencer a primeira prova, o Tricolor busca mais um resultado positivo no evento que será realizado no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.

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Competição terá pista com terra e asfalto

Diferentemente das etapas tradicionais, a disputa desta vez será realizada no formato Rally Cross, com trechos de terra e asfalto em uma pista preparada especialmente para o evento e para a presença do público.

A prova integra a programação do PRO RALLY — Campeonato Baiano de Rally 4x4 Indoor — e do PSB Motor Festival. A programação também inclui apresentações de drift e exposição de veículos antigos.

Picape pilotada por Roberto Cunha, do Esporte Clube Bahia - Foto: Uallacy Anjos | Divulgação

Roberto Cunha mira mais um troféu para o Bahia

O piloto destacou o desafio de competir em um formato diferente, com o público acompanhando a disputa de perto. A expectativa é aproveitar a oportunidade para buscar mais um bom resultado e manter a liderança do campeonato.

"Vai ser legal ter a oportunidade de competir bem perto do público em um formato diferente de prova onde teremos terra e asfalto. Vai ser bem desafiador e vamos em busca de fazer o melhor possível", declarou o piloto tricolor.

Qual carro o piloto do Bahia usa?

O piloto que representa o Esporte Clube Bahia, Roberto Cunha, na modalidade, utiliza uma caminhonete Nissan Frontier preparada especialmente para rally.

Atualmente, após uma decisão da montadora japonesa, a Frontier deixou de ser produzida no Brasil e teve seu fim de linha oficial decretado no Brasil em 2026.

Antes de retirar a picape de linha, a Nissan comercializava três versões da Frontier: AT 4x4, Platinum AT 4x4, PRO-4X AT 4x4. Todas equipadas com câmbio automático, tração nas quatro rodas e mais atenção à tecnologia.

Nissan Frontier 2026 - Foto: Divulgação Nissan

Além disso, todos os modelos utilizavam o mesmo motor, um 2.3 biturbo diesel acoplado a um câmbio automático de sete marchas. Com esse conjunto, a caminhonete entrega 190 cv de potência e 45,9 kgfm de torque.

De acordo com a Nissan, o modelo vai de 0 a 100 km/h em 11,3 segundos e alcança 180 km/h de velocidade máxima.

Autonomia da Nissan Frontier

Mesmo sendo uma picape de porte grande focada para o off-road, a Nissan Frontier possuía um bom equilíbrio entre o desempenho e a economia.

De acordo com a montadora, o consumo da picape de grande porte fica em torno de 11 km/L na cidade, e 9,1 km/L na estrada. Vale ressaltar que os três modelos utilizam diesel como combustível.

No trabalho pesado, a Frontier mantém sua reputação. A caçamba oferece pouco mais de 1.050 litros, dependendo da versão, e a capacidade de carga ultrapassa 1 tonelada.

Veja o preço de cada modelo

Nissan Frontier Attack AT 4x4: R$ 277.590;

Nissan Frontier Platinum AT 4x4: R$ 317.990;

Nissan Frontier PRO-4X AT 4x4: R$ 317.990.

Veja os diferenciais de cada modelo

Frontier Attack AT 4x4 — R$ 277.590

A Attack combina estilo aventureiro com ótimo custo-benefício. Seus equipamentos essenciais junto do bom desempenho fazem dela a escolha ideal para quem busca uma picape robusta, mas sem abrir mão da economia.

Nissan Frontier Attack - Foto: Divulgação

Frontier Platinum AT 4x4 — R$ 317.990

Esse modelo já é mais voltado para quem deseja mais conforto, tecnologia e uma experiência mais sofisticada ao volante.

O pacote ADAS completo, o teto solar, o acabamento premium e a visão 360° tornam a Platinum uma das picapes mais completas da categoria.

Frontier PRO-4X AT 4x4 — R$ 317.990

A Nissan Frontier PRO-4X é um modelo voltado Para quem gosta de aventura, trilhas e uso pesado fora de estrada.

Com estética exclusiva e detalhes em vermelho, ela soma aos recursos da Platinum o bloqueio do diferencial traseiro, que melhora significativamente o desempenho em terrenos mais acidentados.