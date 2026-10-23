E.C.BAHIA
Piloto do Bahia busca título em campeonato de rally; veja carro usado
Após vencer a primeira etapa, Roberto Cunha disputa nova prova em Lauro de Freitas
O piloto Roberto Cunha, que compete representando o Esporte Clube Bahia - Associação, volta às pistas neste sábado, 24, para disputar a segunda etapa do Campeonato Baiano de Rally 4x4.
Após vencer a primeira prova, o Tricolor busca mais um resultado positivo no evento que será realizado no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.
Competição terá pista com terra e asfalto
Diferentemente das etapas tradicionais, a disputa desta vez será realizada no formato Rally Cross, com trechos de terra e asfalto em uma pista preparada especialmente para o evento e para a presença do público.
A prova integra a programação do PRO RALLY — Campeonato Baiano de Rally 4x4 Indoor — e do PSB Motor Festival. A programação também inclui apresentações de drift e exposição de veículos antigos.
Roberto Cunha mira mais um troféu para o Bahia
O piloto destacou o desafio de competir em um formato diferente, com o público acompanhando a disputa de perto. A expectativa é aproveitar a oportunidade para buscar mais um bom resultado e manter a liderança do campeonato.
"Vai ser legal ter a oportunidade de competir bem perto do público em um formato diferente de prova onde teremos terra e asfalto. Vai ser bem desafiador e vamos em busca de fazer o melhor possível", declarou o piloto tricolor.
Qual carro o piloto do Bahia usa?
O piloto que representa o Esporte Clube Bahia, Roberto Cunha, na modalidade, utiliza uma caminhonete Nissan Frontier preparada especialmente para rally.
Atualmente, após uma decisão da montadora japonesa, a Frontier deixou de ser produzida no Brasil e teve seu fim de linha oficial decretado no Brasil em 2026.
Antes de retirar a picape de linha, a Nissan comercializava três versões da Frontier: AT 4x4, Platinum AT 4x4, PRO-4X AT 4x4. Todas equipadas com câmbio automático, tração nas quatro rodas e mais atenção à tecnologia.
Além disso, todos os modelos utilizavam o mesmo motor, um 2.3 biturbo diesel acoplado a um câmbio automático de sete marchas. Com esse conjunto, a caminhonete entrega 190 cv de potência e 45,9 kgfm de torque.
De acordo com a Nissan, o modelo vai de 0 a 100 km/h em 11,3 segundos e alcança 180 km/h de velocidade máxima.
Autonomia da Nissan Frontier
Mesmo sendo uma picape de porte grande focada para o off-road, a Nissan Frontier possuía um bom equilíbrio entre o desempenho e a economia.
De acordo com a montadora, o consumo da picape de grande porte fica em torno de 11 km/L na cidade, e 9,1 km/L na estrada. Vale ressaltar que os três modelos utilizam diesel como combustível.
No trabalho pesado, a Frontier mantém sua reputação. A caçamba oferece pouco mais de 1.050 litros, dependendo da versão, e a capacidade de carga ultrapassa 1 tonelada.
Veja o preço de cada modelo
- Nissan Frontier Attack AT 4x4: R$ 277.590;
- Nissan Frontier Platinum AT 4x4: R$ 317.990;
- Nissan Frontier PRO-4X AT 4x4: R$ 317.990.
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Veja os diferenciais de cada modelo
Frontier Attack AT 4x4 — R$ 277.590
A Attack combina estilo aventureiro com ótimo custo-benefício. Seus equipamentos essenciais junto do bom desempenho fazem dela a escolha ideal para quem busca uma picape robusta, mas sem abrir mão da economia.
Frontier Platinum AT 4x4 — R$ 317.990
Esse modelo já é mais voltado para quem deseja mais conforto, tecnologia e uma experiência mais sofisticada ao volante.
O pacote ADAS completo, o teto solar, o acabamento premium e a visão 360° tornam a Platinum uma das picapes mais completas da categoria.
Frontier PRO-4X AT 4x4 — R$ 317.990
A Nissan Frontier PRO-4X é um modelo voltado Para quem gosta de aventura, trilhas e uso pesado fora de estrada.
Com estética exclusiva e detalhes em vermelho, ela soma aos recursos da Platinum o bloqueio do diferencial traseiro, que melhora significativamente o desempenho em terrenos mais acidentados.