Nikolas Ferreira aparece com Neymar após polêmica sobre nordestinos

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) apareceu ao lado do atacante Neymar em um vídeo publicado nesta sexta-feira, 23, em meio à repercussão negativa de uma gravação envolvendo eleitores nordestinos que criticavam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O novo conteúdo traz uma brincadeira com o número eleitoral de Flávio Bolsonaro (PL), mas também ocorre em um momento de questionamentos sobre a estratégia adotada pelo parlamentar nas redes sociais.



A polêmica anterior surgiu após Nikolas divulgar vídeos com pessoas do Nordeste que manifestavam insatisfação com Lula. A iniciativa, que tinha como objetivo atingir a popularidade do candidato na região, passou a ser criticada por adversários políticos, que apontaram uma suposta representação caricata dos nordestinos, apresentados sob uma perspectiva associada à pobreza e à insatisfação com o governo federal.



Um dos pontos que alimentaram a repercussão foi a informação de que um dos personagens apresentados no material teria uma Toyota Hilux registrada em seu nome. O detalhe foi explorado por opositores de Flávio Bolsonaro para questionar a autenticidade da representação apresentada nos vídeos e a escolha dos participantes.



Vídeo com Neymar ocorre em meio à repercussão

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Na gravação divulgada nesta sexta-feira, Nikolas Ferreira aparece ao lado de Neymar e faz uma referência à passagem do atacante pelo Barcelona para chegar ao número 22, associado à candidatura de Flávio Bolsonaro.

Atacante do Santos participou de brincadeira com deputado federal - Foto: Reprodução / Instagram @neymarjr

O deputado pergunta qual número o jogador usava na época em que defendia o clube espanhol e, em seguida, questiona: “E 11 mais 11 é quanto?”. O camisa 10 do Santos responde “22”, e o parlamentar conclui: “Ah, beleza. Não é só política, é só futebol aqui”.



