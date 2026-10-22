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Jerônimo detona Nikolas Ferreira após vídeo: "Não conhece a Bahia"

Em entrevista, governador defendeu respeito às características econômicas e sociais dos nordestinos

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues - Foto: Clara Pessoa/Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), criticou o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) pelo uso de imagens captadas na cidade de Luís Eduardo Magalhães (oeste do estado), para conteúdos sobre o Nordeste.

Em entrevista ao Grupo A TARDE, nesta quinta-feira, 22, o petista afirmou que a abordagem do parlamentar teve repercussão negativa e apresentou uma visão preconceituosa da região.

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Na ocasião, Jerônimo destacou a importância econômica da cidade para a Bahia e para o país, especialmente na produção agropecuária.

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“Não dá para a gente imaginar que a imagem da Bahia ou do Nordeste seja manchada por alguém que nem conhece. Não conhece o Nordeste, não conhece a Bahia”, declarou.

O governador afirmou que, se conhecesse a realidade regional, Nikolas Ferreira poderia ter utilizado as imagens para valorizar o trabalho da população nordestina, em vez de associar a região a aspectos negativos.

Governador defende valorização do Nordeste

Jerônimo também ressaltou a contribuição das condições climáticas nordestinas para a economia, citando a geração de energia e a produção de frutas. Segundo ele, as características naturais da região devem ser reconhecidas como vantagens, e não utilizadas para reforçar estereótipos.

“O sol nordestino é uma benesse para nós, para a geração de energia, para a produção de frutas, e não é um malefício”, afirmou.

O petista defendeu ainda que o debate político respeite as diferenças regionais e reconheça a contribuição de cada parte do país.

“Ninguém sai daqui para poder falar mal do povo do Sul. Ninguém sai daqui para falar mal do povo do Sudoeste. Pelo contrário, minha fala na Avenida Paulista foi: ‘O Brasil é um só’. E o Brasil é um só, com suas características”, declarou.

Jerônimo cobra respeito à classe trabalhadora

Ao comentar a repercussão do episódio, o governador defendeu o reconhecimento da importância econômica de Luís Eduardo Magalhães e da população que trabalha na região.

Jerônimo afirmou que existem desafios sociais que precisam ser enfrentados, mas criticou o uso dessas questões para desqualificar os nordestinos.

“Não dá para a gente ter que ouvir um comportamento desse esdrúxulo de uma pessoa que nem conhece o Nordeste”, disse.

O governador concluiu defendendo que o debate político nacional seja conduzido com respeito às diferentes regiões e às suas populações.

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eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Nikolas Ferreira

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