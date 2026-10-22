Governador faz aceno à oposição na Bahia: "Não posso castigar o povo"

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O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 22, que os prefeitos que fizeram oposição à sua gestão serão recebidos em seu gabinete, da mesma forma como ocorreu ao longo dos primeiros quatro anos dele à frente do Palácio de Ondina.

O petista foi entrevistado no programa Café das 7, da rádio A TARDE FM. O evento foi conduzido pelo apresentador Jefferson Beltrão e contou com as presenças do editor de Política do portal A TARDE; e da head do Massa!, Juliana Nobre.

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"Eu tenho um conceito de que, quando a Bahia coloca uma pessoa para ser governador, chega a um tamanho que não deve ter vaidade. Houve prefeitos que me trataram mal, mas, mesmo assim, serão recebidos no meu gabinete", afirmou.

"Eu não posso castigar o povo castigando a prefeita ou prefeito. Eu os tratarei com a diplomacia necessária. Havendo projetos estratégicos, farei", completou o titular do Palácio de Ondina.