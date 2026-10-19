Jerônimo destaca papel da rede estadual na preparação para o Enem

O governador da Bahia,Jerônimo Rodrigues (PT), destacou a importância dos aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e das políticas públicas voltadas à permanência dos estudantes na escola.

Em entrevista ao A TARDE, nesta segunda-feira, 19, durante o Aulão Prepara Enem 2026, realizado na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador, ele ressaltou o papel das iniciativas estaduais na preparação dos jovens para o ingresso no ensino superior.

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“Eu sei da importância de a rede estadual garantir esses aulões que acontecem em cada escola. Todo o estado da Bahia apoia, ajuda e realiza esses aulões. A Bahia inteira está realizando isso e aqui, em Salvador, hoje, estimulando as dicas, fazendo com que essa meninada seja firme na hora de tomar uma decisão e responder a uma questão”, afirmou.

Jerônimo também enfatizou a importância dos programas de assistência estudantil para evitar o abandono escolar e garantir que os jovens concluam o Ensino Médio. Entre as iniciativas mencionadas pelo governador estão o Bolsa Presença, programa estadual de apoio à permanência escolar, o Pé-de-Meia, incentivo financeiro do Governo Federal, e as bolsas de monitoria, que estimulam a colaboração entre os estudantes.

“Isso é um colchão de proteção para que os estudantes não desistam da escola e criem gosto em ser professor e profissional. Aqui tem muitos jovens que querem ser engenheiros, médicos, advogados, comunicadores. E vamos continuar estimulando a redução, a zerar a evasão escolar e para que, na escola, o estudante tenha gosto para estudar e queira continuar na universidade”, acrescentou.

Promovido pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), o Aulão Prepara Enem 2026 reuniu mais de dois mil estudantes do 3º ano do Ensino Médio da rede estadual de Salvador e da Região Metropolitana (RMS). Para a atividade, foram selecionadas 57 unidades escolares vinculadas ao Núcleo Territorial de Educação de Salvador (NTE 26).

A programação incluiu aulas de Matemática, Linguagens e Redação, Ciências da Natureza e Ciências Humanas, além de resolução de questões e orientações sobre como lidar com a ansiedade durante a preparação e nos dias de prova. Também foram sorteados 60 livros para incentivar a leitura e ampliar o repertório sociocultural dos participantes.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

Documento oficial de identificação com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.