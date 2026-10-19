Aulão do Enem 2026: professores dão dicas valiosas para as provas

Faltando 20 dias para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), mais de 2, 3 mil estudantes se reúnem nesta segunda-feira, 19, para revisar conteúdos estratégicos para as provas, com o Aulão Preparatório para o Enem, realizado na Arena A TARDE.

Esse é o quarto aulão realizado na Bahia preparando estudantes com revisões para o Enem, que será realizado nos dias 8 e 15 de novembro.

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A iniciativa contará com profissionais de educação ministrando aulas estratégicas como matemática, linguagens e redação, ciências exatas e humanas para estudantes do 3° ano da rede estadual de ensino.

Para este grande momento, professores como Iure Lessa (Xelão), de Ciências Humanas; Bruno Araújo, de Matemática; Zé Carlos, de Linguagens e Redação; e Samuel Cunha, de Ciências da Natureza, dão dicas valiosas para se destacar no Enem.

Confira as dicas!

Ciências da Natureza

Para o professor Samuel, é importante que o estudante já tenha se preparado durante o ano com as disciplinas de ciências da natureza, portanto, agora é momento de revisão.

"Por exemplo, na Biologia, impactos ambientais. Então, é um assunto muito relevante para a prova do Enem. Outro tema são os ciclos biogeoquímicos, ainda dentro da Ecologia. Como é que os seres vivos interagem, no sentido das relações ecológicas, das interações ecológicas? Como diminuir os impactos ambientais? São assuntos muito relevantes, muito importantes, não só para o Enem, mas para a vida também", explica o professor.

"Além disso, a gente revisa um pouquinho de genética, de biotecnologia, um pouquinho de Botânica, das plantinhas, que o pessoal tem trauma. Mas é um assunto gostoso de revisar", continua ele.

Linguagens e Redação

Quem fica na missão de comandar uma das disciplinas mais importante para o Enem,a redação, é o professor Zé Carlos, que aponta os caminhos assertivos para o melhor desempenhos dos estudantes do enem.

"Para a prova de redação, é o momento de fazer o checklist e trabalhar as cinco competências e ter muita atenção para gabaritar os 200 pontos de cada uma dessas competências que a gente chama de cinco Cs: a coerência, a coesão, a criticidade, a concisão e, acima de tudo, a concretude. Esses são elementos imprescindíveis para você garantir a sua nota mil na redação", aconselha o professor.

"Já na prova de Linguagens, nós temos uma carga pesada de interpretação de texto, literatura e arte, porque, observe, nós não falamos mais em língua portuguesa apenas, mas, sobretudo, em Linguagens: a música, a literatura, a pintura. Ou seja, é tornar o aluno capaz de fazer uma leitura crítica", continua ele.

Ciências Humanas

Antes de tudo, o professor Xelão aconselha que o aluno tenha tranquilidade no momento da prova, afinal, a prova é conteudista e exige atenção do aluno.

Iure Lessa aponta dois tópicos importantes para o caderno de humanas e que caem todos os anos:

"Primeiro: ilhas de calor, formações entre o homem e o espaço, matrizes energéticas. As outras coisas são questões de economia, o PIB, a demografia. O caderno de Humanas trabalha muito sobre isso, além de interagir com Sociologia, Filosofia e a nossa linda História", disse o professor de geografia.

Matemática

O professor Bruno Araújo lidera os mais de 2 mil estudantes com assuntos que permeiam porcentagem e estatística, que são assuntos que mais caem no caderno de ciência exatas no Enem.

"Agora, na reta final, o importante é motivar, incentivar e trabalhar com pontos que caem sempre na prova. As provas têm características que sempre se repetem. Então, são esses momentos que trazem para os alunos uma expectativa maior para fazer uma excelente prova", aconselha o professor.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

Documento oficial de identificação com foto;

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame.

Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.