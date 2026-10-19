UFBA e Uneb destacam oportunidades de ingresso no ensino superior

Na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, estudantes da rede pública estadual tiveram a oportunidade de conhecer caminhos para ingressar no ensino superior durante o 'Aulão Prepara Enem', realizado na tarde desta segunda-feira, 19, na Arena A TARDE, no Caminho das Árvores, em Salvador.

No encontro, representantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) destacaram a diversidade de cursos, as possibilidades de acesso e as políticas de permanência oferecidas pelas instituições públicas.

Tudo sobre Enem em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A vice-reitora da UFBA, Jamile Borges, ressaltou a preparação da universidade para receber os estudantes que concluírem o ensino médio e buscarem uma vaga na graduação.

“É uma alegria grande estar aqui, num evento que celebra a participação da juventude no Prepara Enem, através desse trabalho do governo do Estado. Nós, na Universidade Federal da Bahia, assim como as outras universidades estaduais e federais, nos preparamos para acolher esses jovens estudantes que chegarão às centenas de cursos que ofertamos”, afirmou Jamile Borges.

Além de ampliar as oportunidades de ingresso, a universidade busca criar condições para que os estudantes consigam permanecer na graduação. A vice-reitora explicou que as iniciativas de acolhimento estão associadas a políticas públicas e à participação dos universitários em projetos e programas.

“A Universidade Federal da Bahia tem sempre um projeto de acolhimento, sobretudo com políticas públicas, políticas de permanência e de participação em projetos e programas”, explicou.

Ao completar 80 anos, a UFBA também tem entre seus objetivos fortalecer a diversidade e a inclusão no ambiente acadêmico. “A UFBA se orgulha de ser uma universidade cada vez mais diversa, cada vez mais inclusiva e cada vez mais com a cara dos nossos estudantes e da nossa cidade”, ressaltou.

Entre as graduações mais procuradas, Jamile citou Medicina, Direito e Engenharias, além dos bacharelados interdisciplinares em Artes, Saúde, Humanidades e Ciência e Tecnologia. A vice-reitora incentivou os jovens a conhecerem as possibilidades disponíveis antes de escolher uma carreira.

“Esperamos que esses estudantes possam escolher, nessa variada cartela de cursos, aqueles que mais se adequam à sua vocação”, disse.

Uneb amplia caminhos para o ingresso

Adriana Mármore, reitora da Uneb - Foto: Louise Mosini/Ag. A TARDE

A reitora da Uneb, Adriana Mármore, destacou a presença da instituição em 27 cidades baianas e a oferta de mais de 178 cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. Entre as opções estão licenciaturas, Direito, Medicina, cursos da área de Saúde e Engenharias, ampliando as possibilidades para estudantes que desejam cursar o ensino superior público sem necessariamente sair de suas cidades.

“É uma universidade que tem uma possibilidade grande de acesso a esses cursos em diferentes lugares. A gente se prepara com uma graduação de qualidade, com professores extremamente qualificados”, afirmou a reitora, que também celebrou a procura dos jovens pela universidade pública.

Para Adriana, iniciativas de preparação como o Aulão Prepara Enem contribuem para que os estudantes consolidem o aprendizado desenvolvido ao longo da educação básica e cheguem mais preparados ao exame. “Os aulões são incentivos para que esse conhecimento seja maturado e ele possa fazer uma boa prova”, destacou.

Além das possibilidades de ingresso pelo Enem e pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), a Uneb dispõe de vestibular próprio, previsto para dezembro, e do Programa de Ingresso Especial, voltado ao preenchimento de vagas remanescentes por meio da análise do histórico escolar dos candidatos.

“É uma outra forma de ingresso que foi desenvolvida pela nossa universidade. As vagas que não são preenchidas pelo Enem, pelo Sisu ou pelo vestibular passam por uma avaliação do histórico escolar do estudante”, explicou.

A iniciativa representa uma alternativa para quem busca uma vaga na graduação e não consegue ingressar pelas modalidades tradicionais. Segundo a reitora, a universidade trabalha para ampliar o acesso à formação superior e preparar profissionais para diferentes áreas. “A gente está se preparando para ter o maior número de estudantes dentro da universidade, qualificando mais pessoas para a vida e para o mundo do trabalho também.”