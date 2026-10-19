Calazans defende autoestima do ensino público na educação superior

O Aulão Preparatório do Enem reúne nesta segunda-feira, 19, mais de 2 mil estudantes na Arena A TARDE para revisar assuntos estratégias para as provas que serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro.

A iniciativa reúne professores de diversas áreas de ensino que vão ministrar aulas para estudantes da rede estadual de ensino. Até às 17h30, os estudantes terão aulas de Ciências Humanas, da Natureza, de Matemática e de Linguagens e Redação.

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Para Manoel Calazans, assessor especial, o governo da Bahia vem despontando em 2026 investimentos na educação, principalmente em programas como o A TARDE Educação que possibilitam preparação para o acesso à universidade pública.

“O Tarde Educação chega até as escolas e a Secretaria de Educação sempre se beneficia muito dos conteúdos e de atividades de formação de professores. Nesse momento específico, a realização do aulão é um esquenta para que os estudantes revisem os conteúdos que foram trabalhados ao longo do ano. Esse aulão é um grande mobilizador. Não substitui o que foi feito durante o ano, mas é um reforço e um incentivo para que os estudantes estejam animados, porque ânimo, autoestima é fundamental para quem faz uma prova como o Enem”, explica Calazans.

Ensino público na universidade

Calazans ainda destacou a importância do acolhimento da rede estadual de educação para aumentar o pertencimento e a autoestima da escola pública nesta etapa da vida estudantil.

“Durante muitos anos, venderam para os nossos estudantes mais pobres que ele tinha que ir logo para o mercado de trabalho, que ele tinha apenas que fazer um curso técnico, mostrando que a universidade pública era apenas para estudantes da rede particular. Precisamos melhorar a autoestima da escola pública e mostrar ao estudante que a Secretaria de Educação do Estado, que o governo do Estado da Bahia faz questão que eles entrem na universidade”, continuou ele.

Dia D

O educador ainda destacou o trabalho que o governo da Bahia realizará nos dias 8 e 15 de novembro, para promover o acolhimento aos estudantes baianos que realizaram a prova do Enem.

“A cada ano a gente mobiliza os gestores das escolas, os gestores da Secretaria de Educação, técnicos da Educação nas porta das escolas com a entrega de um kit de incentivos. São entregues squeeze com água, lanche e caneta. Isso é uma forma da Secretaria da Educação acolher e mostrar para o estudante que o terceiro ano do ensino médio não é o ponto final.

Quando serão aplicadas as provas do Enem 2026?

As provas do Enem 2026 serão aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os participantes farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. No segundo, serão aplicadas as provas de Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

Nos dois dias, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, conforme o horário de Brasília. O início das provas está previsto para as 13h30.

Para realizar o exame, os candidatos devem levar:

- Documento oficial de identificação com foto;

- Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

- Água e alimentos, caso desejem consumi-los durante a prova.

Enem mobiliza mais de 437 mil candidatos na Bahia

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a Bahia registrou 437,1 mil inscritos no Enem 2026. Desse total, 339,3 mil tiveram direito à isenção da taxa de inscrição, enquanto 97,9 mil pagaram para participar do exame. Em todo o Brasil, foram registrados mais de 5 milhões de inscritos, dos quais 3,4 milhões tiveram isenção e 1,6 milhão pagaram a taxa.

O Enem é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. As notas podem ser utilizadas para concorrer a vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e a bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni), além de atenderem aos critérios de acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O resultado também pode ser aproveitado em processos seletivos próprios de instituições de ensino superior e em convênios com universidades portuguesas.