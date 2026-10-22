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ELEIÇÕES 2026

Jerônimo diz que não trabalha com derrota de Lula: “Jogo já virou"

Governador reeleito da Bahia afirmou acreditar na derrota de Flávio Bolsonaro

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT)
O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT) - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE
Eleições 2026

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 22, que não trabalha com a possibilidade de precisar governar o estado durante um eventual mandato de Flávio Bolsonaro (PL) na Presidência da República.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o petista disse estar “convicto” da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, no segundo turno.

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“Não é rigidez, mas eu não trabalho com a derrota de Lula. Tenho convicção da vitória, tenho convicção de que o jogo já virou. Observo os votos brancos, nulos e, claro, todas as oportunidades de virar o voto. A minha expectativa é que vamos vencer as eleições”, afirmou.

Jerônimo também disse que tem se encontrado diariamente com Lula nesta reta final da campanha e que percebe no presidente a mesma expectativa de vitória.

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Assista a entrevista completa:

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eleições no Brasil Jerônimo Rodrigues

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