Jerônimo diz que não trabalha com derrota de Lula: “Jogo já virou"

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O governador reeleito da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quinta-feira, 22, que não trabalha com a possibilidade de precisar governar o estado durante um eventual mandato de Flávio Bolsonaro (PL) na Presidência da República.

Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o petista disse estar “convicto” da vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, no segundo turno.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não é rigidez, mas eu não trabalho com a derrota de Lula. Tenho convicção da vitória, tenho convicção de que o jogo já virou. Observo os votos brancos, nulos e, claro, todas as oportunidades de virar o voto. A minha expectativa é que vamos vencer as eleições”, afirmou.

Jerônimo também disse que tem se encontrado diariamente com Lula nesta reta final da campanha e que percebe no presidente a mesma expectativa de vitória.

Veja vídeo: